Гостя из-под Новгорода зарезали на юго-западе Петербурга. Дело возбудило военное следствие

Военное следствие расследует убийство мужчины, которого нашли в парадной девятиэтажки в Красносельском районе Петербурга. По словам очевидца, подозреваемый над истекающим кровью противником кричал об СВО.
Экстренные службы на проспект Кузнецова, 25, два дня назад вызвал местный житель, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. В восьмом часу вечера его внимание привлёк шум в парадной. Спустившись на первый этаж, он увидел мужчину, который стоял над человеком в крови. Со слов звонившего, заметив свидетеля, тот предложил вытащить раненого на улицу, кричал что-то об СВО, но, не найдя поддержки, скрылся.
Подоспевшая на место бригада скорой госпитализировала нетрезвого 37-летнего уроженца Узбекистана, зарегистрированного в Новгородской области. Состояние пациента, которому диагностировали ножевые ранения бедра, голени и проникающую рану живота, было тяжёлым. Несмотря на усилия врачей, в ночь на 13 декабря он умер.
Полицейские установили, что вечером четверга житель Новгородской области был в гостях на проспекте Кузнецова и выпивал вместе с хозяином квартиры. Застолье закончилось ссорой, в разгар которой хозяин схватился за нож.
Накануне около полудня подозреваемого задержали на проспекте Ветеранов. Трезветь он продолжил в отделе полиции. Крики, которые от него услышал сосед, судя по всему, не были пустым звуком. Мужчину передали военному следствию, которое возбудило уголовное дело об убийстве.
Подозреваемый — 42-летний петербуржец. СПАРК знает его как главу небольшой фирмы, которая занимается подготовкой стройплощадок. Сведения о ней ЕГРЮЛ признаны недостоверными. Сотрудникам правоохранительных органов мужчина также знаком. В его прошлом статьи о порче чужого имущества, хищении и наркотиках, на которых попадался и убитый. В марте этого года Красносельский суд приговорил петербуржца за кражу 26 тысяч у инвалида по зрению и с учётом прошлого наказания назначил ему 5,6 года в колонии общего режима.
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