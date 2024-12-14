Гостя из-под Новгорода зарезали на юго-западе Петербурга. Дело возбудило военное следствие

Экстренные службы на проспект Кузнецова, 25, два дня назад вызвал местный житель, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. В восьмом часу вечера его внимание привлёк шум в парадной. Спустившись на первый этаж, он увидел мужчину, который стоял над человеком в крови. Со слов звонившего, заметив свидетеля, тот предложил вытащить раненого на улицу, кричал что-то об СВО, но, не найдя поддержки, скрылся.

Подоспевшая на место бригада скорой госпитализировала нетрезвого 37-летнего уроженца Узбекистана, зарегистрированного в Новгородской области. Состояние пациента, которому диагностировали ножевые ранения бедра, голени и проникающую рану живота, было тяжёлым. Несмотря на усилия врачей, в ночь на 13 декабря он умер.

Полицейские установили, что вечером четверга житель Новгородской области был в гостях на проспекте Кузнецова и выпивал вместе с хозяином квартиры. Застолье закончилось ссорой, в разгар которой хозяин схватился за нож.

Накануне около полудня подозреваемого задержали на проспекте Ветеранов. Трезветь он продолжил в отделе полиции. Крики, которые от него услышал сосед, судя по всему, не были пустым звуком. Мужчину передали военному следствию, которое возбудило уголовное дело об убийстве.

Подозреваемый — 42-летний петербуржец. СПАРК знает его как главу небольшой фирмы, которая занимается подготовкой стройплощадок. Сведения о ней ЕГРЮЛ признаны недостоверными. Сотрудникам правоохранительных органов мужчина также знаком. В его прошлом статьи о порче чужого имущества, хищении и наркотиках, на которых попадался и убитый. В марте этого года Красносельский суд приговорил петербуржца за кражу 26 тысяч у инвалида по зрению и с учётом прошлого наказания назначил ему 5,6 года в колонии общего режима.