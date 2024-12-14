Циклон «Яра» насыпал в Петербурге всего 2 сантиметра снега

Циклон «Яра» пока проявил себя в Петербурге крайне скромно. К утру 14 декабря снег едва присыпал улицы и дворы.
Снежный покров, сформировавшийся за минувшую ночь, пока невелик. Нападало всего 2 сантиметра, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Синоптики накануне предупреждали, что может выпасть до 15 сантиметров снега, что составляет половину от месячной нормы.
Самый высокий снежный покров в Ленинградской области зафиксирован в Кингисеппе — там его высота составила 16 см, а за сутки он вырос на 14 сантиметров.
Накануне в Петербург пришел новый циклон «YARA» («Яра»). Синоптики ожидают, что он оставит после себя до 15 сантиметров снежного покрова — половину от месячной нормы. На субботу объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Снег будет идти все выходные.
Дорожные предприятия города перешли на режим повышенной готовности. Аэропорт Пулково работает согласно расписанию, но наземные службы работают в усиленном режиме, попеременно расчищая и обрабатывая взлетно-посадочные полосы и перроны от снега и наледи, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе воздушной гавани.
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