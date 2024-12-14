Циклон «Яра» насыпал в Петербурге всего 2 сантиметра снега

Циклон «Яра» пока проявил себя в Петербурге крайне скромно. К утру 14 декабря снег едва присыпал улицы и дворы.

Снежный покров, сформировавшийся за минувшую ночь, пока невелик. Нападало всего 2 сантиметра, пишет ведущий специалист центра « ФОБОС » Михаил Леус. Синоптики накануне предупреждали, что может выпасть до 15 сантиметров снега, что составляет половину от месячной нормы.

Самый высокий снежный покров в Ленинградской области зафиксирован в Кингисеппе — там его высота составила 16 см, а за сутки он вырос на 14 сантиметров.

Накануне в Петербург пришел новый циклон «YARA» («Яра»). Синоптики ожидают, что он оставит после себя до 15 сантиметров снежного покрова — половину от месячной нормы. На субботу объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Снег будет идти все выходные.