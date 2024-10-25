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Политика «Главное, чтобы там все осело от этого взрыва»: Путин о реакции США и Украины на договор с КНДР

«Главное, чтобы там все осело от этого взрыва»: Путин о реакции США и Украины на договор с КНДР

1 622
10 комментариев

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал реакцию США и Украины на ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве России с КНДР.

Накануне Госдума РФ ратифицировала договор между Москвой и Пхеньяном. Согласно одному из положений документа, одна из сторон обязуется оказать военную и иную помощь второй в случае нападения на нее.

Путин, комментируя «взрывную реакцию», заявил, что главное, чтобы «осколки далеко не летели и там и осели».

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС 24 октября президент РФ прокомментировал информацию о якобы имеющихся спутниковых снимках переброски военнослужащих КНДР в Россию. Путин назвал их «серьезной вещью» и добавил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую участвуют в конфликте на Украине.

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Комментарии
9
ДЕД
5 минут
Можно человека вывезти из подворотни, а вот подворотню из человека увы нельзя! Но элехторату такое заходит.
276689045
5 минут
Не знаю какой сейчас у КНДР спецназ, но вот строители у них хорошие, получше чем из Средней Азии.
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