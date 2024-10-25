«Главное, чтобы там все осело от этого взрыва»: Путин о реакции США и Украины на договор с КНДР

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал реакцию США и Украины на ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве России с КНДР.

Накануне Госдума РФ ратифицировала договор между Москвой и Пхеньяном. Согласно одному из положений документа, одна из сторон обязуется оказать военную и иную помощь второй в случае нападения на нее.

Путин, комментируя «взрывную реакцию», заявил, что главное, чтобы «осколки далеко не летели и там и осели».

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС 24 октября президент РФ прокомментировал информацию о якобы имеющихся спутниковых снимках переброски военнослужащих КНДР в Россию. Путин назвал их «серьезной вещью» и добавил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую участвуют в конфликте на Украине.