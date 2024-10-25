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Политика Путин рассказал, что в Курской области заблокирована элита ВСУ

Путин рассказал, что в Курской области заблокирована элита ВСУ

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32 комментария

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Курской области заблокированы 2 тысячи военнослужащих элиты ВСУ. По словам главы государства, они не понимают, что находятся в окружении.

Путин по итогам саммита БРИКС в Казани дал интервью журналистке Ольге Скабеевой и более развернуто рассказал о ситуации в Курской области.

«Там несколько участков вклинения, и на одном из этих участков произошла отсечка части подразделений украинской армии от госграницы. Они оказались заблокированы. В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать (со стороны Украины. — Прим. ред.). Они успехом не увенчались», — заявил Путин. Президент добавил, что стабильное управление войсками ВСУ потеряно.

Путин 24 октября заявил, что в Курской области блокированы 2 тысячи военных ВСУ. ВС РФ приступили к ликвидации этой группировки.

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Комментарии
33
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Врет как обычно.
В_Ф
1 час
Для кого все эти... новости?
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