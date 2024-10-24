«2000 украинских военных блокированы»: Путин рассказал о положении ВСУ в Курской области

Две тысячи военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) блокированы в Курской области. Об этом 24 октября сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

По его словам, российская армия активно работает на Курском направлении и уже приступила к ликвидации украинской группировки в регионе. Впрочем, по словам главы государства, российская армия уверенно действует на всех направлениях.

«Часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена, — заявил Владимир Путин. — Это примерно около 2000 человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри — пока безуспешно».

«Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», — заключил он.



Также Владимир Путин ответил на вопрос о присутствии военнослужащих из КНДР в России.

О том, что российская армия «выжимает» ВСУ из Курской области, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял еще 12 сентября на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола. Между тем бои в российском регионе продолжаются уже 80 дней, после того как украинская армия нарушила российскую границу и вторглась в Курскую область 6 августа.