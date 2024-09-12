«Никаких сомнений быть не может»: Лавров заявил, что российская армия «выжимает» ВСУ из Курской области

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола 12 сентября заявил, что с украинской стороны растет число атак на российские гражданские объекты и мирных жителей.
По словам Лаврова, сейчас это можно видеть и в Курской области, куда вторглись Вооруженные силы Украины.
«Откуда их (бойцов ВСУ. — Прим. ред.) сейчас уверенно выжимают и выжмут. Никаких сомнений быть не может», — отметил глава МИД РФ.
Он также добавил, что ситуация на Курской АЭС остается напряженной.
Напомним, 11 сентября замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ выбиты почти из десятка поселков. Аналогичное заявление сделало Минобороны России 12 сентября.
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