Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола 12 сентября заявил, что с украинской стороны растет число атак на российские гражданские объекты и мирных жителей.

По словам Лаврова, сейчас это можно видеть и в Курской области, куда вторглись Вооруженные силы Украины.



«Откуда их (бойцов ВСУ. — Прим. ред.) сейчас уверенно выжимают и выжмут. Никаких сомнений быть не может», — отметил глава МИД РФ.

