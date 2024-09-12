Минобороны: ВС РФ освободили десять населенных пунктов в Курской области

За последние двое суток Вооруженные силы РФ освободили 10 населенных пунктов в Курской области, сообщает 12 сентября пресс-служба Минобороны.

Речь идет о населенных пунктах Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Кроме того, российские военные отразили две контратаки в направлении Фанасеевки и Снагости, также сорвана попытка атаки в сторону Ольговки. Потери ВСУ составили до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронемашина и автомобиль. Один украинский военный сдался в плен.

С помощью авиации и артиллерии предотвращена попытка противника прорваться через границу РФ в районе Нового Пути и поселка Медвежье. Потери на этом направлении насчитываются до 55 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре танка, три бронетранспортёра и др.

Российская армия ведет разведывательно-поисковые действия по выявлению противника и уничтожению ДРГ. За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и пр. Всего с 6 августа потери ВСУ на Курском направлении составили 12,5 тыс. человек.

Днем ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные начали контрнаступление в Кореневском районе Курской области и взяли под контроль около десяти населенных пунктов.