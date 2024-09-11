Алаудинов заявил о прорыве на Курском фронте: «ВСУ выбиты почти из десятка посёлков»

Российские военные начали контрнаступление в Кореневском районе Курской области и взяли под контроль около десяти населенных пунктов, ранее захваченных ВСУ. Такие сведения 11 сентября привел замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«На правый наш фланг, — кореневское направление, получается,— зашла 155-я бригада морской пехоты... Противник понес очень большие потери», — заявил он в видеообращении.
Он также привел сводку, согласно которой армия РФ «ворвалась в село Снагость», «атаковала в Вишневке», «освободила посёлок 10-е Октября», а соседнюю Апанасовку «очистила от врага примерно наполовину». Также «практически зачищена» Гордеевка в Глушковском районе».
«Враг начал бегство из Внезапного и Викторовки к Бяхово и Любимовке, — приводит данные Алаудинов, — а затем начал бегство и из Бяхово».
ВС РФ, по опубликованным в его телеграм-канале сведениям, «атакует у Борок, Погребков и Мартыновки» и «продолжает зачистку и закрепление во всех посёлках». ВСУ были полностью выбиты из Комаровки и Шептуховки, добавляет командир «Ахмата».
Телеграм-канал «Рыбарь», чей автор входит в президентский совет по вопросам СВО, также подтверждает «контрнаступательные действия на западном фланге вклинения противника» в Курской области. По информации канала, армия РФ «сокращает зону контроля ВСУ у госграницы».
«Подразделения 51-го парашютно-десантного полка, 155-й бригады морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии продвинулись у Гордеевки, Внезапного, Викторовки, Бяхово, Снагости, Апанасовки, — пишет «Рыбарь» в сводке на утро 11 сентября. — Идут бои за Викторовку. Противник сохранял активность в Суджанском районе, где шли встречные бои у Черкасской Конопельки, Камышевки, Марьевки и Борок».