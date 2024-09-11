Алаудинов заявил о прорыве на Курском фронте: «ВСУ выбиты почти из десятка посёлков»

Российские военные начали контрнаступление в Кореневском районе Курской области и взяли под контроль около десяти населенных пунктов, ранее захваченных ВСУ. Такие сведения 11 сентября привел замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«На правый наш фланг, — кореневское направление, получается,— зашла 155-я бригада морской пехоты... Противник понес очень большие потери», — заявил он в видеообращении.



Он также привел сводку, согласно которой армия РФ «ворвалась в село Снагость», «атаковала в Вишневке», «освободила посёлок 10-е Октября», а соседнюю Апанасовку «очистила от врага примерно наполовину». Также «практически зачищена» Гордеевка в Глушковском районе».