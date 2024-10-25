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Финансы ФСБ: Роснано при создании российского планшета похитила 13 млрд

ФСБ: Роснано при создании российского планшета похитила 13 млрд

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40 комментариев

Компания, учрежденная Роснано, при создании российского планшета похитила, по предварительным данным ФСБ, 13 миллиардов рублей. Об этом сообщает 25 октября ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлена причастность к хищению Бориса Галкина, бывшего гендиректора ООО «Пластик лоджик», которое было учреждено АО «Роснано» в 2010 году для реализации инновационного проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». У ООО не было ни квалифицированного персонала, ни производственных мощностей. Тем не менее за 2010–2020 годы на его счета предыдущий топ-менеджмент Роснано перевёл более 13 миллиардов из российского бюджета.

«По версии следствия, ООО „Пластик лоджик“ под руководством Галкина Б. Ю. инновационное производство не создало, а выделенные денежные средства выведены под иностранные юрисдикции», — добавили в ФСБ.

С 2020 года Галкин, по данным службы, скрывался от правоохранителей за рубежом, в 2024 году был задержан при въезде в Россию. В материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, говорится, что Галкин находится в СИЗО, вину не признает и утверждает, что не мог сам принимать решения. Следственный департамент МВД расследует дело о присвоении в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК России).

Ранее в Роснано заявляли, что хотят привлечь контролирующих лиц «Пластик лоджик» к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. В феврале было инициировано банкротство компании, материалы проверки ушли в правоохранительные органы.

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Комментарии
41
Слава России!
1 час
ой, никогда такого не было
Cashmare
1 час
всего-то полтора захарченко
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