Парковку в центре Петербурга по-прежнему не оплатить

В Петербурге 25 октября продолжаются проблемы с оплатой парковки в платной зоне в центральных районах города. Штрафовать за неоплату не будут.

«На сервисах Единого городского парковочного пространства продолжаются технические работы. Оплата парковочных сессий временно недоступна», — сообщает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» в своем телеграм-канале.

Водители в Петербурге столкнулись с невозможностью оплатить парковку вчера утром. В центре управления парковками объяснили, что причина — плановые технические работы по обновлению системы Единого городского платного парковочного пространства, в результате которого «горожане получат обновленное приложение и усовершенствованную систему оплат».

«На период проведения работ штрафы выписываться не будут. После стабилизации работы обновлённой системы у автомобилистов будет 30 минут для оплаты», — пообещали в учреждении.

По всем вопросам о работе парковочного пространства можно обращаться в ГКУ ГЦУП на горячую линию по телефону (8-812) 417-50-00. Когда технические работы завершатся и возобновится фиксация, ГЦУП объявит об этом дополнительно.