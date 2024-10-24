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Авто Происшествия Оплата парковки в Петербурге дала сбой

Оплата парковки в Петербурге дала сбой

5 225
9 комментариев

Петербургские автомобилисты утром 24 октября столкнулись с невозможностью оплатить парковку. Как сообщает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», на сервисах Единого городского парковочного пространства ведутся технические работы.

«Оплата парковочных сессий временно недоступна. Об изменениях будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Вопросы по работе парковочного пространства можно задавать по телефону горячей линии СПб ГКУ «ГЦУП»: 8 (812) 417-50-00.


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Комментарии
9
Я.Я.Я.
1 час
Зато штрафы за это время придут без сбоев...и потом доказывай, что ты не верблюд...
282260573
18 минут
сбой сбоем, но за неоплату будут наверняка штрафы, дорогие сограждане. За такое баблище, что они гребут уж точно можно было организовать и дублирование служб и нормальный процесс по недопущению таких сбоев. А если не можете- сворачивайте эту лавочку и не портите жизнь людям. Машин меньше не стало, пробок меньше не стало, общественный транспорт работать лучше не стал, только деньги гребут на ровном месте.
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