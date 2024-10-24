Оплата парковки в Петербурге дала сбой

Петербургские автомобилисты утром 24 октября столкнулись с невозможностью оплатить парковку. Как сообщает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», на сервисах Единого городского парковочного пространства ведутся технические работы.

«Оплата парковочных сессий временно недоступна. Об изменениях будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Вопросы по работе парковочного пространства можно задавать по телефону горячей линии СПб ГКУ «ГЦУП»: 8 (812) 417-50-00.