Участники СВО смогут получать медпомощь в государственных больницах во время отпуска

Участники специальной военной операции смогут получать медицинскую помощь в ближайших государственных медорганизациях во время отпуска. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщается на сайте правительства России.

Согласно постановлению, подготовленному по инициативе Минобороны и при поддержке Минздрава, во время отпуска участники СВО смогут обращаться за амбулаторной медицинской помощью в любую государственную больницу или поликлинику. Решение было принято по указанию президента РФ Владимира Путина и будет действовать в течение всего времени проведения специальной военной операции.

До этого постановления военнослужащим приходилось обращаться за медицинской помощью исключительно в госпитали Министерства обороны России, даже когда находились в отпуске, поскольку они не имели полиса ОМС. В связи с тем, что такие учреждения расположены далеко не везде, новое постановление расширит доступ к медицинскому обслуживанию для военнослужащих, которым требуется медпомощь.

Ранее вице-губернатор Олег Эргашев заявлял, что ветераны СВО и члены семей погибших участников боевых действий могут получать медицинскую помощь в гражданском здравоохранении Петербурга. «Мы подставили плечо Министерству обороны в оказании медицинской помощи, в том числе ВМП, участникам СВО, включая раненых», — сказал он.