Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

южн.

 766мм 97%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Почем переобуть машину
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Задержали замглавы комтранса
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Ответ Быкова "Слову Пацана"?
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Участники СВО смогут получать медпомощь в государственных больницах во время отпуска

Участники СВО смогут получать медпомощь в государственных больницах во время отпуска

512
1 комментарий

Участники специальной военной операции смогут получать медицинскую помощь в ближайших государственных медорганизациях во время отпуска. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщается на сайте правительства России.

Согласно постановлению, подготовленному по инициативе Минобороны и при поддержке Минздрава, во время отпуска участники СВО смогут обращаться за амбулаторной медицинской помощью в любую государственную больницу или поликлинику. Решение было принято по указанию президента РФ Владимира Путина и будет действовать в течение всего времени проведения специальной военной операции.

До этого постановления военнослужащим приходилось обращаться за медицинской помощью исключительно в госпитали Министерства обороны России, даже когда находились в отпуске, поскольку они не имели полиса ОМС. В связи с тем, что такие учреждения расположены далеко не везде, новое постановление расширит доступ к медицинскому обслуживанию для военнослужащих, которым требуется медпомощь.

Ранее вице-губернатор Олег Эргашев заявлял, что ветераны СВО и члены семей погибших участников боевых действий могут получать медицинскую помощь в гражданском здравоохранении Петербурга. «Мы подставили плечо Министерству обороны в оказании медицинской помощи, в том числе ВМП, участникам СВО, включая раненых», — сказал он.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Участники СВО Льготы участникам СВО Помощь участникам СВО Медицина
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
7 минут
надеюсь, вне очереди? и на дом врача вызвать легко и непринужденно
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новости компаний
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
ТОП 5
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01