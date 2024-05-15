Вице-губернатор Эргашев: мы подставили плечо Министерству обороны, лечим участников СВО, включая раненых

Ветераны СВО и члены семей погибших участников боевых действий могут получать медицинскую помощь в гражданском здравоохранении Петербурга. «Мы подставили плечо Министерству обороны в оказании медицинской помощи, в том числе ВМП, участникам СВО, включая раненых», — сообщил 15 мая на отчетной коллегии вице-губернатор Олег Эргашев.



Более 2,6 тысячи участников СВО и членов их семей получали в 2023 году медицинскую помощь в клиниках Петербурга, 700 из них потребовалась госпитализация (участников СВО госпитализируют в 17 стационаров Петербурга). Почти тысяча пациентов, обратившихся за помощью в городские клиники, — участники боевых действий, 55 из них направлены в МСЭ — для оформления инвалидности.