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    Вице-губернатор Эргашев: мы подставили плечо Министерству обороны, лечим участников СВО, включая раненых

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    Ветераны СВО и члены семей погибших участников боевых действий могут получать медицинскую помощь в гражданском здравоохранении Петербурга. «Мы подставили плечо Министерству обороны в оказании медицинской помощи, в том числе ВМП, участникам СВО, включая раненых», — сообщил 15 мая на отчетной коллегии вице-губернатор Олег Эргашев.

    Более 2,6 тысячи участников СВО и членов их семей получали в 2023 году медицинскую помощь в клиниках Петербурга, 700 из них потребовалась госпитализация (участников СВО госпитализируют в 17 стационаров Петербурга). Почти тысяча пациентов, обратившихся за помощью в городские клиники, — участники боевых действий, 55 из них направлены в МСЭ — для оформления инвалидности.

    Как рассказывала «Фонтанка», в Петербурге в каждом районе города открыты 78 кабинетов медицинских психологов. По данным комитета по здравоохранению, с 1 июля в них обратились 60 участников СВО и 124 члена их семей.

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