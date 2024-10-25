Стало известно, почему самка тюленя решила поселиться на Васильевском острове

Серая тюлениха снова вернулась на берег намывных территорий Васильевского острова. Оказалось, что причина выбора места для жизни объясняется просто — неподалеку находятся рыбацкие сети. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

«Как и любой стремящийся к шарообразности объект, тюлениха больше всего озабочена сохранением энергии перед надвигающейся зимой. C ее точки зрения, безлимитный „холодильник“ с рыбой рядом с кроваткой — наилучшее решение этой задачи», — рассказали специалисты.

После ночного визита гостей из Фонда самка тюленя перебралась с берега и теперь отдыхает лёжа на мелководье.

«Съездили к взрослой серой тюленихе, которая упорно пытается поселиться в городе. Осмотрели ее на предмет каких-нибудь видимых проблем со здоровьем и, не обнаружив таковых, провели с ней профилактическую беседу о безопасности нахождения в городе», — рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы о ночном визите.