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Общество Стало известно, почему самка тюленя решила поселиться на Васильевском острове

Стало известно, почему самка тюленя решила поселиться на Васильевском острове

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1 комментарий

Серая тюлениха снова вернулась на берег намывных территорий Васильевского острова. Оказалось, что причина выбора места для жизни объясняется просто — неподалеку находятся рыбацкие сети. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

«Как и любой стремящийся к шарообразности объект, тюлениха больше всего озабочена сохранением энергии перед надвигающейся зимой. C ее точки зрения, безлимитный „холодильник“ с рыбой рядом с кроваткой — наилучшее решение этой задачи», — рассказали специалисты.

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После ночного визита гостей из Фонда самка тюленя перебралась с берега и теперь отдыхает лёжа на мелководье.

«Съездили к взрослой серой тюленихе, которая упорно пытается поселиться в городе. Осмотрели ее на предмет каких-нибудь видимых проблем со здоровьем и, не обнаружив таковых, провели с ней профилактическую беседу о безопасности нахождения в городе», — рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы о ночном визите.

Упитанную самку тюленя заметили на намывных территориях Васильевского острова в среду. После встречи с человеком животное начало медленно уходить под воду.

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ПО ТЕМЕ
Тюлень Фонд друзей балтийской нерпы Васильевский остров
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Комментарии
1
Яковсведром
33 минуты
Ну воот. разбудили.
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