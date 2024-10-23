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Город Общество Упитанная самка тюленя переночевала на Васильевском острове. Посмотрите на ленивое погружение

Упитанная самка тюленя переночевала на Васильевском острове. Посмотрите на ленивое погружение

3 361
5 комментариев

Утром в среду, 23 октября, на намывных территориях Васильевского острова заметили отдыхающего тюленя, который начал медленно уходить под воду. Кадры появились в группе «Спасение тюленей 699-23-99» во «ВКонтакте».

«Доброе мокрое утро, петербуржцы! Даже если вы и тюлень, нечего лежать на боку, вставайте и ползите!» — сказано в посте.

В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали, что на видео взрослая и хорошо упитанная самка серого тюленя, которая переночевала на Васильевском острове. Она отдохнула и начала осторожно покидать свою «не очень-то уютную кроватку».

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Нерпа в Петербурге Васильевский остров
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Комментарии
5
111111111111118
2 часа
Как отличить самку тюленя от самца? Проще некуда: если поплыл - это самец, если поплыла - значит самка!
Гротеск
1 час
мама крошика и шлиссика...
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