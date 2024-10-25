Конфликт в бане с Гуфом привел к уголовному делу

Полиция Московской области возбудила уголовное дело по статье о грабеже после конфликта с участием рэпера Гуфа (Алексей Долматов) в одной из бань региона. Как сообщил источник РИА Новости, сам музыкант уже допрошен.

Накануне Долматов записал видео с извинениями из наро-фоминского ОВД. В отделе полиции Гуф оказался после конфликта с мужчиной в бане в Подмосковье. Долматов снимал мужчину на видео в прямом эфире, пока тот жаловался на боль в голове и просил вызвать ему скорую помощь. Однако к словам оппонента Гуф отнесся скептически и отправился курить.

Как пишут СМИ, адвокат Долматова Сергей Жорин отказался комментировать информацию о возбуждении уголовного дела, но подтвердил, что с Гуфом проводятся следственные действия.