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Общество Конфликт в бане с Гуфом привел к уголовному делу

Конфликт в бане с Гуфом привел к уголовному делу

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1 комментарий

Полиция Московской области возбудила уголовное дело по статье о грабеже после конфликта с участием рэпера Гуфа (Алексей Долматов) в одной из бань региона. Как сообщил источник РИА Новости, сам музыкант уже допрошен.

Накануне Долматов записал видео с извинениями из наро-фоминского ОВД. В отделе полиции Гуф оказался после конфликта с мужчиной в бане в Подмосковье. Долматов снимал мужчину на видео в прямом эфире, пока тот жаловался на боль в голове и просил вызвать ему скорую помощь. Однако к словам оппонента Гуф отнесся скептически и отправился курить.

Как пишут СМИ, адвокат Долматова Сергей Жорин отказался комментировать информацию о возбуждении уголовного дела, но подтвердил, что с Гуфом проводятся следственные действия.

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Комментарии
1
Абрикосов
43 минуты
кто такой ГУФ я конечно слышал, но творчество его для меня не творчество... а вот зачем второй день эту информацию нам впаривают я понять не могу... наркоман, алкоголик, типа музыкант... ЗАЧЕМ мне эта инф о человеке с крайне низкой социальной ответственностью? или для Ф это ориентир?
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