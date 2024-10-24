«Ещё один последний раз, я умоляю, прости». Гуф записал видеообращение после драки в бане

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, попросил прощения перед сотрудниками полиции, своими родителями и перед всеми, кому принёс неудобство «своей пьяной фигнёй» в бане. Об этом он заявил в своем видеообращении, которым поделился его адвокат Сергей Жорин 24 октября.

«Опять приношу извинения свои. Мне не привыкать. <…> Мне вообще не нужна лишняя статья за спиной, и садиться в тюрьму я точно не хочу, но как пойдет, так пойдет», — говорит Гуф.

Судя по кадрам, в момент записи извинений рэпер находился в отделении наро-фоминского ОВД.

23 октября стало известно, что рэпер Гуф оказался в отделе полиции из-за конфликта с мужчиной в бане в Подмосковье. Рэпер снимал пострадавшего в прямом эфире — тот жаловался на боль в голове и просил вызвать ему скорую. Гуф отнесся к словам оппонента с иронией и отправился курить. Пересмотревшие эфир правоохранители услышали от его автора нецензурные выражения. Это и стало основанием для протокола об административном правонарушении за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ).

В Сети также появилась информация, что Долматов принес наркотические вещества в баню и употребил их, но адвокат исполнителя ее опроверг. В настоящее время проверка из-за конфликта проводится по двум статьям, в том числе по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».