Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

зап.

 766мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Почем переобуть машину
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Задержали замглавы комтранса
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Ответ Быкова "Слову Пацана"?
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Автобус упал в Мойку «Слишком суров». Адвокат водителя упавшего в Мойку автобуса не согласен с приговором

«Слишком суров». Адвокат водителя упавшего в Мойку автобуса не согласен с приговором

2 962
24 комментария

Адвокат водителя упавшего в Мойку автобуса Алексей Прокофьев не считает приговор по делу своего подзащитного справедливым. Решение об обжаловании наказания, срок которого 6 лет колонии общего режима, будет принято вместе с Рахматшоном Курбоновым, сказал адвокат корреспонденту «Фонтанки» 25 октября.

«Он слишком суров. Суд не учел в полной мере все доказательства, которые представила защита и которые могли повлиять на смягчение наказания», — сказал адвокат. Речь идет о том, что Курбонов ранее не привлекался к уголовной ответственности, он воспитывает троих детей, а также признает свою вину полностью.

Также решение суда прокомментировал заместитель прокурора Петербурга Виктор Винецкий. Государственный обвинитель заявил, что прокуратура удовлетворена решением суда. А также отметил, что в момент трагической аварии Курбонов управлял технически исправным транспортным средством и нарушил ПДД.

«По итогам изучения приговора будет принято решение о необходимости его обжалования», — сказал Винецкий.

Напомним, что, по версии следствия, 10 мая этого года Курбонов за рулем автобуса № 262 двигался со скоростью выше разрешенной и наехал на поребрик вблизи дома 69 по Большой Морской улице. Затем автобус выскочил на встречку, задел две машины, развернулся и въехал в ограду моста, пробив ее. «Волгабас» упал в Мойку, в салоне было девять человек. Выжили только двое — водитель и один пассажир.

Под уголовное дело попали также начальник автоколонны и гендиректор предприятия ООО «Такси».

Как писала «Фонтанка», автобусные маршруты ООО «Такси» в Петербурге будет временно обслуживать «Пассажиравтотранс». Потом на них заключат новый контракт с новым перевозчиком.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY16
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
24
Дядя Бо
1 час
Чем адвокат недоволен? За 8 трупов, дали срок как за переклеенные ценники.
Гость
1 час
ну да, что такого то, раскаялся же, признал, - понять, простить
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ТОП 5
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
«ПСК Эксперт». Законодатель Барокко в России: Растрелли
25 октября, 12:15
Омская область вывела на новый уровень социальное партнерство с Группой «Эталон»
25 октября, 12:02
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20