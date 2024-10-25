«Слишком суров». Адвокат водителя упавшего в Мойку автобуса не согласен с приговором

Адвокат водителя упавшего в Мойку автобуса Алексей Прокофьев не считает приговор по делу своего подзащитного справедливым. Решение об обжаловании наказания, срок которого 6 лет колонии общего режима , будет принято вместе с Рахматшоном Курбоновым, сказал адвокат корреспонденту «Фонтанки» 25 октября.

«Он слишком суров. Суд не учел в полной мере все доказательства, которые представила защита и которые могли повлиять на смягчение наказания», — сказал адвокат. Речь идет о том, что Курбонов ранее не привлекался к уголовной ответственности, он воспитывает троих детей, а также признает свою вину полностью.

Также решение суда прокомментировал заместитель прокурора Петербурга Виктор Винецкий. Государственный обвинитель заявил, что прокуратура удовлетворена решением суда. А также отметил, что в момент трагической аварии Курбонов управлял технически исправным транспортным средством и нарушил ПДД.

Напомним, что, по версии следствия, 10 мая этого года Курбонов за рулем автобуса № 262 двигался со скоростью выше разрешенной и наехал на поребрик вблизи дома 69 по Большой Морской улице. Затем автобус выскочил на встречку, задел две машины, развернулся и въехал в ограду моста, пробив ее. «Волгабас» упал в Мойку, в салоне было девять человек. Выжили только двое — водитель и один пассажир.