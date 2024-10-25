Водитель упавшего в Мойку автобуса услышал приговор

В Октябрьском районном суде Петербурга 25 октября вынесли приговор Рахматшону Курбонову — водителю автобуса № 262, упавшего в Мойку в мае этого года.

Фигуранта признали виновным в нарушении правил управления транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и назначили 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»







Помимо этого Курбонову запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года и 6 месяцев. Водитель автобуса свою вину признал полностью. Приговор может быть обжалован. «Гражданские иски признаны судом по праву», — добавили в объединенной пресс-службе судов. Это означает, что суд признаёт за истцом право на удовлетворение иска, но вопрос о размерах рассматривают отдельно уже в рамках гражданского судопроизводства.

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В ходе прений сторон, прошедших во вторник, сторона обвинения просила наказать Курбонова 6 годами и 10 месяцами колонии общего режима. Защита говорила о снисхождении, ссылаясь на то, что подсудимый признает свою вину полностью, а также не имел прямого умысла в совершении преступления, что подтвердил полиграф.

Напомним, что, по версии следствия, 10 мая этого года Курбонов за рулем автобуса № 262 двигался со скоростью выше разрешенной и наехал на поребрик вблизи дома 69 по Большой Морской улице. Затем автобус выскочил на встречку, задел две машины, развернулся и въехал в ограду моста, пробив ее. «Волгабас» упал в Мойку, в салоне было девять человек. Выжили только двое — водитель и один пассажир.

Под уголовное дело попали также начальник автоколонны и гендиректор предприятия ООО «Такси».

Как писала «Фонтанка», автобусные маршруты ООО «Такси» в Петербурге будет временно обслуживать «Пассажиравтотранс». Потом на них заключат новый контракт с новым перевозчиком.