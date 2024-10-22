«Надеюсь, что решение будет справедливым». Обвинение запросило почти 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобуса

В Октябрьском районном суде Петербурга 22 октября прошли прения по делу Рахматшона Курбонова — водителя автобуса № 262, упавшего в Мойку в мае этого года. Обвинение просит посадить подсудимого без малого на 7 лет, защита просит быть к нему снисходительней.

Источник: Мидене Овезова / «Фонтанка.ру»

Процесс по делу Курбонова шел достаточно быстро, а к финалу подошел и вовсе стремительно — в одном заседании допросили подсудимого, свидетеля защиты, закончили следствие, провели прения и выслушали последнее слово.

Впрочем, как таковые показания Курбонов не давал, а лишь согласился со всем, что ему предъявляют. «Я свою вину в полном объеме признаю. Раскаиваюсь, искренние извинения. Я и семья скорбим. Жалко. Когда потеряешь своих близких родственников — это очень тяжело. Искренне прошу, извините. Если сможете, простите, пожалуйста. Двое детей остались без родителей. Конечно, тяжело. Я и моя семья скорбим», — уже не первый раз просил прощения Курбонов.

По версии следствия, 10 мая этого года Курбонов за рулем автобуса № 262 двигался со скоростью выше разрешенной и наехал на поребрик вблизи дома 69 по Большой Морской улице. Затем автобус выскочил на встречку, задел две машины, развернулся и въехал в ограду моста, пробив ее. «Волгабас» упал в Мойку, в салоне было девять человек. Выжили только двое — водитель и один пассажир.

В ходе заседания гособвинитель огласил письменные показания Курбонова. Он говорил о некорректно работающей тормозной системе автобуса, но думал, что это временные неполадки. Как писала «Фонтанка», речь шла о том, что «Волгабас» тормозил дольше, чем должен, автобус на остановках якобы несколько раз не смог остановиться четко в зоне разметки. Также из показаний следует, что Рахматшон неожиданно для себя уснул, а когда проснулся, думал, что нога находилась на педали тормоза, а не газа.



Источник: Мидене Овезова / «Фонтанка.ру»

После показаний Курбонова в зал пригласили его брата — Дильшота. Он охарактеризовал Рахматшона как хорошего человека.

«Он очень добросовестный и ответственный. Законы не нарушал. Все время со всеми нами был в хороших отношениях. Он зарабатывал честным путем. Все его знают с хорошей стороны. Все время любил трудиться. Грамотный и образованный человек», – сказал Дильшот.

По просьбе защиты суд приобщил к делу документы, в которых описано, сколько Курбонов платит за ипотечную квартиру, в которой живет его хронически больная жена и трое детей. К слову, вскоре после ареста водителя сообщалось, что в отношении него возбуждено дело о незаконной прописке в своем жилье мигрантов, расследованием занимался центральный аппарат СК. На сегодняшний день до суда это дело не дошло.

Также в процессе были зачитаны результаты технической экспертизы о состоянии автобуса перед страшным рейсом. Согласно ей, рулевое управление было исправно. Тормозная система автобуса также находилась в рабочем состоянии. Экспертиза установила, что перед трагедией скорость автобуса, за рулем которого сидел Курбанов, составляла 36 км/ч.

В прениях прокурор отметил, что Курбонов должен был осознавать, что несет ответственность за пассажиров, и не превышать скорость. Его действия квалифицируются частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Обвинение считает справедливым наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 10 месяцев в колонии общего режима.

Адвокат Курбонова просил учесть, что на момент аварии водитель не был в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел прямого умысла в совершении преступления, что подтвердил полиграф. Кроме того, по словам защиты, у подсудимого трое детей и он полностью признает свою вину. Защита попросила о снисхождении.

После этого подсудимому дали последнее слово. Он был краток.

«Это стечение обстоятельств в первую очередь, отсутствие у меня отдыха в рабочие часы. Никто не желал того, что произошло. Меня никогда не привлекали к уголовной ответственности. И надеюсь, что судебное решение будет справедливым. У меня все. Спасибо», — сказал водитель автобуса. Приговор огласят 25 октября.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что говорил в зале суда единственный выживший пассажир автобуса № 262, а также медсестра, которая проводила осмотр Курбонова перед началом работы.