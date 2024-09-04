«Не знаю, как набраться сил жить дальше». Единственный выживший пассажир в ДТП с автобусом на Мойке попросил суд максимальный срок для водителя

В среду, 4 сентября, в Октябрьском районном суде Петербурга прошло второе слушание по делу о смертельном ДТП с автобусом № 262, упавшим в Мойку с Поцелуева моста. На скамье подсудимых — водитель автобуса Рахматжон Курбонов, в зале заседания — двое потерпевших, свидетель, родственники Курбонова и журналисты.

Источник: Мидене Овезова / «Фонтанка.ру»

Первым с трибуны выступил единственный выживший пассажир автобуса № 262, которым управлял Курбонов 10 мая. Мужчина потерял в аварии жену. «Проехали одну остановку, на вторую не доехали», — начал потерпевший. Он рассказал, что на повороте перед мостом автобус резко сорвался с места, ударился о поребрик и неожиданно упал в реку. Всё произошло за секунды, и последнее, что помнит мужчина, — вспышка света. «Это было выбито лобовое. Ребята-дагестанцы схватили меня и вытащили», — отметил потерпевший. Далее — реанимация и длительное лечение. Мужчина 35 дней пролежал в психиатрической больнице, но до сих пор окончательно не восстановился. Потерпевший попросил для Курбонова максимальное наказание.



«Дети отправили в клинику неврозов на Васильевском острове. 35 дней там пробыл, там нормально было. Когда вышел на волю, один на один опять оказался с депрессией. Не знаю, как набраться сил жить дальше», — сказал единственный выживший пассажир автобуса № 262.



Он заявил, что у водителя были безумные глаза, когда тот управлял автобусом. «Он специально это всё сделал. Я никогда не обращал внимания, но в тот раз обратил на водителя. У него были безумные глаза», — сказал мужчина.



Затем с трибуны выступил свидетель. Мужчина работает контролером технического состояния транспортных средств в ООО «Такси». Именно этой компании принадлежит упавший в Мойку автобус. Именно этот мужчина провел осмотр злополучного автобуса перед рейсом и дал ему выйти на маршрут.



«Автобус был технически исправен, я это подтвердил», — заявил контролер.



Мужчина отметил, что проверил зеркала, световую и звуковую сигнализацию, шины, омыватели, целостность остекления, кузов, механизм открывания дверей, отопление салона, наличие аварийных молотков, огнетушителей. Также перед выпуском автобуса была проверена тормозная система и педаль тормоза. По его словам, всё работало как положено, и это он пометил в журнале.

1 из 2 Источник: Мидене Овезова / «Фонтанка.ру»

Во время заседания сторона обвинения также озвучила показания медсестры, которая проводила осмотр Курбонова перед началом работы. Женщина рассказала, что никаких жалоб на самочувствие водитель не предъявлял, пьян не был. Она поставила соответствующий штамп и дала Курбонову разрешение на управление автобусом.



По данным следствия, 10 мая этого года водитель автобуса № 262, двигаясь со скоростью выше разрешенной, наехал на поребрик вблизи дома 69 по Большой Морской улице. Затем автобус выскочил на встречку, задел две машины, развернулся и въехал в ограду моста, пробив ее. В общественном транспорте, который упал в Мойку, находились девять человек. Выжили только двое — водитель и один пассажир.



С 12 мая Курбонов находится под стражей. Защита просила смягчить ему меру пресечения, но суд встал на сторону прокурора и оставил водителя под арестом. В конце июля прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение Курбонову. Мужчину обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).