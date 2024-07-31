В Петербурге утвердили обвинительное заключение о ДТП с автобусом на Мойке

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение о ДТП с автобусом, который упал в реку Мойку, протаранив ограждение Поцелуева моста. В результате аварии погибло 7 человек. Об этом в среду, 31 июля, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По версии следствия, 10 мая этого года водитель технически исправного автобуса №262, двигаясь со скоростью выше разрешенной, наехал на бордюр вблизи дома 69 по Большой Морской улице. Затем автобус выскочил «на встречку», задел две машины, развернулся и въехал в ограду моста, пробив ее.

Водителя автобуса обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ – нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как отмечают в прокуратуре, когда на дороге возникла опасная ситуация, водитель неправильно оценил ее. Как итог – обвиняемый допустил падение автобуса в реку Мойку. Транспорт затонул в считанные секунды. При этом в ведомстве добавили, что водитель был «в утомленном состоянии, ухудшающем его реакцию и внимание».

Во время ДТП в транспорте находились девять человек — восемь пассажиров и водитель. Погибли семеро, выжили двое — водитель и один пассажир.



На допросах Курбонов рассказал, что накануне аварии пришел с рабочей смены поздно, а рано утром его снова попросили выйти на работу. Под уголовную статью в связи с этим попал и начальник автоколонны.



Уголовное дело передадут в Октябрьский районный суд для дальнейшего разбирательства.

