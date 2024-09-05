По маршрутам ООО «Такси» петербуржцев будет возить «Пассажиравтотранс». Ранее суд приостановил работу перевозчика, автобус которого упал в Мойку

Автобусные маршруты ООО «Такси» в Петербурге будет временно обслуживать «Пассажиравтотранс». Потом на них заключат новый контракт с новым перевозчиком.



Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту 5 сентября, такое решение было принято в связи с приостановкой деятельности ООО «Такси». Напомним, такое решение принял Московский районный суд из-за того, что подвижной состав не обеспечивается идентификацией аппаратуры спутниковой навигации.



Работу ООО «Такси», автобус которого 10 мая упал с Поцелуева моста, приостановили на две недели. Как говорят в комтрансе, в отношении перевозчика уже шла комплексная проверка, так что все готово к тому, чтобы ПАТ приступил к обслуживанию его маршрутов уже с 6 сентября. Все они сохранят прежние номера (№ 29, 41, 42, 47, 113, 214А, 214Б, 217, 220, 261, 262), а кроме того, класс автобусов частично поменяют на большой.



При этом еще накануне «Организатор перевозок» объявил два аукциона на обслуживание этих маршрутов, новый подрядчик должен выйти на них с октября. ООО «Такси» направлено уведомление об одностороннем расторжении семи госконтрактов с ним, которые заключили в 2021-м.



Накануне прошло второе судебное слушание о смертельном ДТП на Мойке с автобусом ООО «Такси», которое унесло жизни семи человек и которое предшествовало проверке предприятия. Подробнее о том, что рассказывают свидетели, — читайте в материале «Фонтанки».

