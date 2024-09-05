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Город По маршрутам ООО «Такси» петербуржцев будет возить «Пассажиравтотранс». Ранее суд приостановил работу перевозчика, автобус которого упал в Мойку

По маршрутам ООО «Такси» петербуржцев будет возить «Пассажиравтотранс». Ранее суд приостановил работу перевозчика, автобус которого упал в Мойку

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Автобусные маршруты ООО «Такси» в Петербурге будет временно обслуживать «Пассажиравтотранс». Потом на них заключат новый контракт с новым перевозчиком.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту 5 сентября, такое решение было принято в связи с приостановкой деятельности ООО «Такси». Напомним, такое решение принял Московский районный суд из-за того, что подвижной состав не обеспечивается идентификацией аппаратуры спутниковой навигации.

Работу ООО «Такси», автобус которого 10 мая упал с Поцелуева моста, приостановили на две недели. Как говорят в комтрансе, в отношении перевозчика уже шла комплексная проверка, так что все готово к тому, чтобы ПАТ приступил к обслуживанию его маршрутов уже с 6 сентября. Все они сохранят прежние номера (№ 29, 41, 42, 47, 113, 214А, 214Б, 217, 220, 261, 262), а кроме того, класс автобусов частично поменяют на большой.

При этом еще накануне «Организатор перевозок» объявил два аукциона на обслуживание этих маршрутов, новый подрядчик должен выйти на них с октября. ООО «Такси» направлено уведомление об одностороннем расторжении семи госконтрактов с ним, которые заключили в 2021-м.

Накануне прошло второе судебное слушание о смертельном ДТП на Мойке с автобусом ООО «Такси», которое унесло жизни семи человек и которое предшествовало проверке предприятия. Подробнее о том, что рассказывают свидетели, — читайте в материале «Фонтанки».

Трагедия на Поцелуевом мосту произошла 10 мая. Автобус 262-го маршрута перевозчика ООО «Такси» упал в Мойку, протаранив ограждение, погибли семь пассажиров, одному удалось спастись (его воспоминания об этом дне — читайте здесь.) Водитель выплыл, он был арестован по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Под уголовное дело попал также начальник автоколонны и гендиректор предприятия. Подробнее о ДТП, унесшем жизни семи человек 10 мая, читайте здесь и здесь.

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