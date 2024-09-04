Смольный расторгает договоры с перевозчиком, утопившим автобус в Мойке. На его маршруты ищут нового подрядчика

Источник: Игнат Черняев







Петербургский «Организатор перевозок» ищет подрядчика на 9 автобусных маршрутов, которые сейчас обслуживает ООО «Такси». Его автобус в мае упал с моста в Мойку, погибли семь человек.



Аукционы объявлены 4 сентября, речь в нем идет о 9 маршрутах — №№ 29, 220, 41, 42, 262, 261, 113, 214А, 214Б. Общая стоимость этих закупок — 2,2 млрд рублей: один контракт на 363 млн, второй — на 1,8 млрд.



Предполагается, что новый перевозчик должен начать их обслуживание в октябре. Кроме того, для районов, где проходят названные маршруты, по информации «Фонтанки», приготовлено усиление транспортной сети за счет запуска по новой трассе 28-го троллейбуса. До улицы Чирикова продлят и автобусный маршрут № 220, его тоже дополнительно усилят, там будут работать автобусы большого класса. Рассматривается аналогичная перспектива для маршрутов №№ 223 и 140.

Трагедия на Поцелуевом мосту произошла 10 мая. Автобус 262-го маршрута перевозчика ООО «Такси» упал в Мойку, протаранив ограждение, погибли семь пассажиров, одному удалось спастись (его воспоминания об этом дне — читайте здесь. Водитель выплыл, он был арестован по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. На допросах он рассказывал, что накануне аварии пришел с рабочей смены поздно, а рано утром ему снова пришлось выйти на работу. Кроме того, утверждал, что тормозная система на автобусе работал не совсем исправно. Под уголовное дело попал и начальник автоколонны. Подробнее о ДТП, унесшем жизни семи человек 10 мая, читайте здесь и здесь.



Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга

Источник: «Фонтанка.ру»

1 из 5 Источник: читательница «Фонтанки» Ольга

По данным «Фонтанки», отношения с ООО «Такси» «Организатор перевозок» прекращает. Ранее о таким варианте заявляли в Смольном, когда анонсировали полноценную проверку компании после трагедии на Поцелуевом мосту.

В комтрансе подтвердили: «Решение принято по результатам комплексного аудита исполнения перевозчиком условий государственных контрактов, качества организуемого перевозочного процесса, соблюдения требований действующего законодательства к организации пассажирских перевозок, проведенного после ДТП на Поцелуевом мосту с участием автобуса компании «Такси»».

Проблемы с подрядчиком у города были раньше, однако контролировать ежедневную рабочую рутину компании заказчик не мог — он проверял лишь, исполняются ли контрактные обязательства. Исполнялись они так себе, за три последних месяца 2023 года было 1800 сорванных рейсов, «Организатор перевозок» выставлял штрафы, и контракт ехал дальше.



Возникали вопросы и у Ространснадзора, но из-за 248-ФЗ, который был принят в 2020 году, а также появившегося позже постановления правительства № 336 полномочия контролирующих органов при проведении проверок сильно урезаны. По сути для полноценной проверки нужна санкция прокуратуры, поэтому в 2023 году мероприятия Ространснадзора были профилактическими, по их итогам ООО «Такси» получало десятки предостережений, которые не подразумевают ни штрафа, ни угрозы потерять лицензию.



20 августа водитель автобуса Рахматшон Курбонов признал в суде свою вину и заявил, что ему «нет оправдания». Перед этим прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По ее версии, автобус бы исправен, а водитель ехал с превышением скорости, наехал на поребрик, вылетел на встречку, задел две машины, въехал в ограду моста и пробил ее. В результате ДТП скончалось семь человек. Выжили только двое — Курбонов и один пассажир.



Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»







После аварии, унесшей жизни 7 человек прокуратура, естественно, дала добро на все возможные проверки, их прошло несколько. По итогам Ространснадзор заявил о нарушениях при проведении предрейсовых и предсменных медосмотров водителей, контроле технического состояния автобусов, соблюдении режима рабочего времени. Служба вынесла семь постановлений об административных правонарушениях на 340 тысяч, выдала очередное предписание — но и направила в суд два материала, которые касаются нарушения лицензионных требований, а значит могут привести к приостановке деятельности на 3 месяца.



Все это время перевозчик ООО «Такси» продолжает работать, несмотря даже на то, что задержан его гендиректор Павел Кузнецов. Его подозревают в фальсификации ЕГРН, и следствию он подтвердил, что является «номиналом», фактически компанией не управлял. По состоянию на 4 сентября он все еще числится и собственником, и гендиректором.



Но «Фонтанка» рассказывала о многолетней корпоративной истории ООО «Такси», которая резко изменилась после проведения транспортной реформы. В последнее время у нее была уже общая диспетчеризация с по-настоящему крупным петербургским перевозчиком — «Вест-Сервисом», комментарии от их лица давал один и тот же представитель, есть общая регистрация по одному адресу на Гостилицком шоссе. А сам автобус зарегистрирован на компанию. которая аффилирована с «Вест-Сервисом». Это, вроде бы, намекает и на вероятного победителя торгов по маршрутам, которые сейчас обслуживает ООО «Такси».



Между тем сам рынок, за право остаться на котором в 2021–2022 годах так бились крупные перевозчики (и куда взяли в том числе совсем некрупное «Такси»), становится все более сложным. В первую очередь потому, что коммерсанты возят пассажиров по так называемым брутто-контрактам. Это значит — никаких субсидий за то, что, например, пассажиров стало меньше на линии: только фиксированная оплата работы из бюджета. Контракты сформированы таким образом, что их стоимость можно сравнительно просто увеличить допсоглашением на 10%.



Но расходы в конкурентной среде, которые надо компенсировать, растут быстрее, в том числе на газомоторное топливо. До реформы частные перевозчики могли маневрировать между социальными и коммерческими маршрутами, теперь им деньги больше не откуда взять — кроме как из контракта, где каждый километр транспортной работы оценен в железную сумму. На это обращал внимание представитель «Вест-Сервиса» (и ООО «Такси») Роман Юренев, когда говорил, что компании столкнулись с дефицитом водителей: «У нас есть стоимость одного километра, она 180 рублей. И сейчас мы на грани нуля (по рентабельности — прим.). Нам дополнительно финансировали увеличение стоимости газа с 39 до 45, чтобы мы могли докатать контракты. Если мы сейчас увеличим зарплату, нам ее не из чего будет платить».

