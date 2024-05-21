А вы замечали аварийные молотки в автобусах? Рассказываем, почему они намертво привязаны

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сразу после трагедии на Мойке, где при падении автобуса с моста погибли семь человек, «Фонтанке» прислали фото аварийных молотков в общественном транспорте, быстро сорвать которые со стены не получится. Часто это выбор — либо так, либо никак.



Что не так с молотками Как только фото поднятого из Мойки автобуса появились в Сети, комментаторы начали обсуждать, почему не сорваны эвакуационные молотки, кто и когда разбил окна, открывались ли люки. Это вопрос для следствия и экспертизы, а комментаторам можно пожелать никогда не испытать на себе ощущения человека, который оказывается в темноте и холодной воде в мгновенно затонувшей машине. И не проверить — остается ли в такой ситуации время и силы, чтобы выбить стекло. Однако о молотках говорили отдельно — кто-то даже разглядел на них дополнительные хомуты, хотя по фото сказать определенно ничего нельзя.



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Автобус Volgabus-4298.G4 перевозчика ООО «Такси» упал с Поцелуева моста в Мойку днем 10 мая . Погибли семь человек, спаслись водитель и один из пассажиров. Возбуждены несколько уголовных дел. Непосредственно к трагедии отношение имеют дело по нарушению правил управления транспортным средством, повлекшему по неосторожности смерть двух и более лиц (арестован водитель, 44-летний Рахматшох Курбонов), и дело по небезопасному оказанию услуг (арестован начальник автоколонны, который, как считает СК, не смог обеспечить водителю нормальный режим труда и отдыха). Кроме того, под подпиской о невыезде находится директор ООО «Такси», которого следствие видит номиналом. Водитель утверждал, что у автобуса были проблемы с тормозами, но предварительные данные экспертизы показывают, что техника была исправна.



Вопрос о хомутах не праздный. «Фонтанке» и раньше присылали снимки из общественного транспорта с прикрученными молотками или вовсе без них, а после аварии на Поцелуевом мосту — тем более. Читатель не уточнил, когда и на каком маршруте они сделаны, но проблема существует.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Почему она существует — не секрет. Молотки воруют, скрытно или нет, иногда это приводит к вполне публичным дракам с водителем. Делают это, скорее всего, для потехи и на память. Найти стеклобойный инструмент можно и на популярных сайтах объявлений, но судя по тому, что там они выставлены в основном вместе с кронштейнами, это все же не добыча хулиганов.

Водитель, много лет работавший в одном из автопарков Петербурга, рассказал «Фонтанке», что проблема давняя. «Сейчас не знаю, а раньше или саморезом прикручивали, или в колонну сдавали, то есть оставляли в парке у начальника колонны или механика, — говорит он. — А на время техосмотра получали обратно. Если б их пассажиры не воровали — никто бы их так не крепил. А так — за пропажу отвечает водитель».



Еще один собеседник, который и сейчас работает у одного из перевозчиков, говорит, что такого приказа по парку быть не может. «Конечно, это инициатива водителя, — объясняет он. — А водитель просто не хочет этого «геморроя», надо ж проверять постоянно, а их школьники отковыривают. Если нет — идти на склад и т. п . Такие молоточки выявляют на выпуске периодически и обрезают жгуты. Проблема, правда, в том, что иногда они без жгутов не держатся, из-за перепада температуры пластиковые части разваливаются со временем. Так что хомутом чуть подкрепляют, и его можно сорвать, если что. Но сейчас лучше, до [транспортной] реформы зачастую вообще один молоток на салон оставляли, остальные все равно, мол, потеряются».



В «Пассажиравтотрансе» «Фонтанке» подтвердили, что дополнительное закрепление стеклобойных молоточков в салоне хомутами или жгутиками не допускается, то же самое сказали в «Третьем парке». Дозвониться до общего представителя ООО «Такси» и «Вест-Сервиса» не удалось.



А кто это проверит?

«Фонтанка» рассказывала, что все договоры с перевозчиками заключает «Организатор перевозок», у которого только что сменился директор. Он и может их проверять — на выполнение контрактных обязательств, то, как они делают свою транспортную работу. По тому же ООО «Такси», например, учреждение зафиксировало 1800 сорванных рейсов за 3 месяца, по каждому выставило штраф в тысячу рублей. Но в периметр этой инспекции не входят, к примеру, молотки или люки в потолке.



В самом «Организаторе перевозок» ссылаются на постановление Правительства РФ № 1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами». Согласно ему, перевозчик обязан соблюдать лицензионные требования, к которым относится в том числе «обеспечение соответствия технического состояния транспортных средств требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и законодательства Российской Федерации о техническом регулировании». «Отсутствие или закрепление аварийного молоточка таким образом, что им невозможно воспользоваться, является нарушением лицензионных требований, — конкретизируют в учреждении. — Полномочия по контролю за соблюдением лицензионных требований возложены на Ространснадзор (в лице МТУ Ространснадзора по СЗФО г. Санкт-Петербург )».



Согласно СПАРК, предыдущие проверки Ространснадзора в отношении ООО «Такси» прошли аж в 2021 году. Тогда нашли нарушения: не было тахографов (но здесь, видимо, речь идет не о регулярных перевозках, где пока еще действует мораторий на их обязательную установку, а о туристических или заказных). Кроме того, не были утверждены паспорта безопасности.



Еще одна плановая проверка стоит в графике на май 2024 года. Как рассказали «Фонтанке» 21 мая в МТУ Ространснадзора по СЗФО, проверка началась накануне. Сейчас, понятное дело, форс-мажор, так что реагировать, вероятно, будут на все, что снижает безопасность перевозок. Но вообще ведомство действует в рамках 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Он был принят в 2020 году и нацелен в том числе на минимизацию административного давления на бизнес, как и принятое позже постановление правительства № 336 ; «Фонтанка» рассказывала, что из-за него полномочия многих органов контроля оказались радикально усечены, и более или менее серьезная проверка теперь возможна с санкции прокуратуры. А ее надо убедить, что есть повод «административно надавить». Например, именно на 336-е постановление ссылался Госстройнадзор, когда объяснял отсутствие проверок в отношении склада Wildberries, который работал без разрешения на ввод в эксплуатацию и потом ярко сгорел в Шушарах.



По словам Руслана Сафиуллина, замначальника территориального отдела госавтодорнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти, многие контрольные мероприятия сейчас заменены на профилактические. «В отношении ООО «Такси» у нас была проведена масса их, — говорит он. — В сентябре — декабре 2023 года вынесено 66 предостережений о недопущении нарушений обязательных требований, а в этом году — 158. Они типовые, это неподключение к системе ГЛОНАСС». Это лицензируемый вид деятельности, а лицензиатом является как раз Ространснадзор, так что он может выносить предостережения по различным основаниям, например по отсутствию страховок. Но предостережение не означает штрафа или тем более отзыва лицензии (это прерогатива суда).



Если говорить о проверке подвижного состава в автопарке, то есть понятие «профвизита». В ходе него инспектор может что-то подметить, посоветовать, а если речь идет об угрозе жизни или здоровью — попытаться согласовать с прокурорами более серьезное мероприятие. Но и профвизиты не проводятся произвольно или каждое утро, необходимо сначала рассчитать для предприятия индикаторы риска по специальной формуле. Пока это делается вручную и небыстро. Например, в отношении ООО «Такси» таких визитов не было с августа.



Единственное контрольное мероприятие, которое стабильно можно проводить без согласования с прокуратурой, — это постоянные рейды, наподобие тех, где на трассах ловят грузовики с перевесом. «Если там видим нарушение — то это административная ответственность сразу, возбуждаются дела», — говорит Сафиуллин.



Ространснадзор проверяет и режим труда и отдыха на предприятии. Напомним, начальник автоколонны ООО «Такси», чей водитель увел автобус в Мойку, под арестом: следствие считает, что он такой режим подчиненному не обеспечил, а тот рассказывал, что поспал считаные часы перед сменой. Но опять же, мораторий на обязательность тахографов продлевают каждый год, так что информацию добывают косвенно — по табелям учета рабочего времени водителей, путевым листам.