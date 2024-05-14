Видео: автобус из Мойки осмотрели эксперты в парке на Стасовой

Автобус, упавший 10 мая с пассажирами в реку Мойку с Поцелуева моста, осмотрели эксперты. Фото и видео есть в распоряжении «Фонтанки».
По словам собеседников издания, автобус привезли в автопарк
Автобус Volgabus-4298.G4 перевозчика ООО «Такси» упал с Поцелуева моста в Мойку днем 10 мая. Из девяти человек выжили лишь двое — водитель и один из пассажиров. Водитель арестован; по его словам, с самого утра он чувствовал проблемы с тормозной системой автобуса.
Арестован также начальник автоколонны — следствие считает, что он не обеспечил водителю нормальный режим труда и отдыха. Под подпиской о невыезде гендиректор и формальный собственник ООО «Такси», которого в СК считают номиналом.
Подробнее о случившемся читайте в материалах «Фонтанки».