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    Видео: автобус из Мойки осмотрели эксперты в парке на Стасовой

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    Автобус, упавший 10 мая с пассажирами в реку Мойку с Поцелуева моста, осмотрели эксперты. Фото и видео есть в распоряжении «Фонтанки».

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    По словам собеседников издания, автобус привезли в автопарк № 6 «Пассажиравтотранса» 14 мая. Однако эксперты предприятия не участвовали в осмотре, парк просто представил инфраструктуру в виде подъемника и тормозного стенда. Непосредственно инспектировали машину специалисты СК, а также производителя — Volgabus. После осмотра автобус увезли.

    Автобус Volgabus-4298.G4 перевозчика ООО «Такси» упал с Поцелуева моста в Мойку днем 10 мая. Из девяти человек выжили лишь двое — водитель и один из пассажиров. Водитель арестован; по его словам, с самого утра он чувствовал проблемы с тормозной системой автобуса.

    Арестован также начальник автоколонны — следствие считает, что он не обеспечил водителю нормальный режим труда и отдыха. Под подпиской о невыезде гендиректор и формальный собственник ООО «Такси», которого в СК считают номиналом.

    Подробнее о случившемся читайте в материалах «Фонтанки».

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