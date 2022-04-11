Между превышением и халатностью. Правительство запретило кошмарить бизнес штрафами, надзор выбирает из двух зол

Теперь карающий административный меч конкретное ведомство не может поднять самостоятельно, приходится звать прокуратуру на помощь, а та еще подумает — есть ли повод. «336-е нас всех подкосило», — говорит собеседник в одной из городских служб.
Речь идет о постановлении № 336, которое правительство выпустило 10 марта 2022 года — на фоне событий на Украине, усиливающихся санкций и необходимости поддержать бизнес. Как минимум — избавить от лишнего административного давления. Первая же статья сообщает, что контрольные и надзорные мероприятия и плановые проверки в 2022 году не проводятся за рядом исключений.
В частности, плановый санэпидконтроль всё еще разрешен на объектах чрезвычайно высокого риска: в детсадах, школах, детских лагерях, социальных учреждениях, родильных домах, водоканалах. Примерно то же самое — с пожарным надзором. Кроме того, можно не отказываться от планов по проверке в отношении опасных производств, а также деятельности по разведению и убою свиней. В отношении всего остального — «профилактический визит».
Это только начало. Ничуть не меньше «контролёров» взволновало изменение подхода ко всему внеплановому. Теперь все спонтанные проверки надо согласовывать с прокуратурой, а для этого убедить её в том, что речь идет о:
— непосредственной угрозе или причинении «вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан»;
— непосредственной угрозе или причинении «вреда обороне страны и безопасности государства»;
— непосредственной угрозе или случившейся чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;
— потенциальном нарушении обязательных требований в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков;
— контроле за управляющими организациями по жалобам жильцов (ГЖИ выдохнуло);
— решении местного налогового начальства.
Можно и без прокуратуры — но тогда уж по поручению президента, главы правительства, его заместителя, а также, собственно, по требованию прокурора. Этот праздник не для всех.
Всё, что успели начать, но не успели закончить к 10 марта, — прекратить с составлением акта (ну, если опять же нашлись угрозы жизни и безопасности государства, — можно предписание). Можно проводить профилактические мероприятия, не ставя в известность прокуроров, можно даже выписывать предостережения. Но возбуждать административку, то есть реально угрожать штрафом, разрешено только по итогам проверки, а как её утвердить у прокуратуры — см. выше.
Через пару недель стало ясно, что нужны разъяснения. И они пришли — от Минэкономразвития (есть в распоряжении «Фонтанки»), но облегчения не принесли. Во-первых, МЭР подтвердило, что по жалобам граждан проверки — только в отношении управляющих организаций, да и то — при «наличии прямой взаимосвязи между угрозой нарушения обязательных требований и правами и законными интересами конкретного заявителя».
Во-вторых — да, без прокуратуры только профилактические визиты и предостережения, даже предписания об устранении нарушений выдать нельзя. Но можно договориться, что называется, чаще встречаться —
В-третьих, привлекать к ответственности можно только после проверки при участии «контролируемого лица». Даже в случае «непосредственного обнаружения признаков административного правонарушения, получение таких сведений от граждан и организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации». Что это значит на практике? Условный инспектор узнает от жителей города или видит собственными глазами, что из трубы в речку вытекает что-то некрасивое и дурно пахнущее. Раньше он мог возбудить административку, в рамках которой, собственно, искать виновника, истребовать документацию, отбирать пробы, предупреждать или штрафовать. Теперь первый шаг — письмо в прокуратуру за позволением всё это устроить.
А с письмом проблемы. Если постороннее в пруд сливают не враги государства, а вокруг не растет госпитализация, у прокуратуры нет оснований подозревать угрозу здоровью или госбезопасности. В том же разъяснении МЭР пишет: «Положениями Федерального закона
Вслед за Минэкономразвития для непонятливых повторила и прокуратура — её письмо разошлось по 4 десяткам петербургских ведомств и комитетов (есть в распоряжении «Фонтанки»). В преамбуле — неблагоприятные условия, «связанные с недружественными действиями ряда государств», и финансовая устойчивость предприятий и организаций. В основной части — подтверждение, что административку можно начинать только после общения с «контролируемым» лицом. В финале — неизменное: за невыполнение 336-го постановления к административной ответственности привлекут самих контролёров (штраф по статье — от 3 до 5 тысяч).
«Ну то есть, если сравнивать, то представьте, что вы гаишник, видите, что человек топит за 200 км в час и стекла запотели у машины изнутри, — говорит собеседник «Фонтанки». — Но чтобы его остановить, проверить документы и заставить дышать в трубочку, вы сперва звоните прокурору и убеждаете его, что этот конкретно водитель представляет опасность».
В каждой шутке. Собеседники «Фонтанки» в МВД подтвердили, что до инспекторов ГИБДД доведено распоряжение замминистра генерала-полковника полиции Горового: не кошмарить фуры. Это если просто. А если сложно — то применять статьи КоАП 2.7 (крайняя необходимость) и 2.9 (освобождение от ответственности при малозначительности нарушения) к водителям при перевозке «грузов, необходимых для сохранения устойчивого функционирования экономики». Понятно, что за встречку или пьянку даже такой водитель устным предупреждением не отделается, а при одной потухшей фаре или стертом протекторе, если следовать этому указанию, — вполне.
Если кто-то думает, что прокуратура и контролирующие ведомства в одной лодке и как-нибудь договорятся, то есть еще одно письмо. Автор — генпрокурор Краснов; читают — прокуроры субъектов. Тема — о дополнительных мерах защиты бизнеса. Требование — «исключить из практики факты подмены полномочий органов государственного контроля». Если в районные или городские прокуратуры пришла информация о нарушениях — то надо согласовывать проверки на уровне субъекта. Кроме того — незамедлительно пресекать незаконное вмешательство государственных органов в хозяйственную деятельность, «в том числе в рамках уголовно-процессуального законодательства, законодательства об оперативно-разыскной деятельности и об административных правонарушениях». За неисполнение — персональная ответственность руководителей прокуратур.
«Фонтанка» направила запросы в несколько ведомств из списка адресатов в письме прокуратуры. Ответили не все.
Госстройнадзор Петербурга, который следит за строительством в городе, подтвердил, что контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с застройщиком не надо согласовывать с прокуратурой. Но возбуждать административное дело после этого нельзя. Всё ограничится предостережением.
Комитет по природопользованию — кстати, гипотетический персонаж истории про вытекающее из трубы, — подтвердил, что сложилась двойственная ситуация. Правительство вводит «бизнесолюбивые» ограничения на проверки и административки. «Вместе с тем должностное лицо контрольно-надзорного органа обязано возбудить административное дело при наличии оснований для его возбуждения, которые чётко прописаны в ст. 28.1 КоАП РФ, — говорят в комитете. — Это не право, это обязанность. Исчерпывающий перечень исключений указан в статье 24.5 (там есть смерть проверяемого лица, амнистия и еще несколько пунктов, но нет ни тяжелой экономической ситуации, ни постановления правительства. — Прим. ред.). И если должностное лицо дело не возбудит — в его бездействии могут усмотреть халатность». Сейчас чиновники ждут разъяснений и активнее занимаются профилактикой.
«Коллега» комитета — региональное управление Росприроднадзора сообщило, что прокомментирует практику позже. Но источник в ведомстве рассказал, что оно сейчас пытается как-то перестроить работу, чтобы не оставить предприятия без контроля. «Есть возможность проверять ранее выданные предписания, но тоже не все, только те, где риски и угроза есть, — говорит сотрудник. — Реестр таких предписаний составляем. Потом у нас новая форма работы возникла. Это профилактические визиты. Приходишь на предприятие и рассказываешь, как ему действовать, чтобы не нарушать закон. Остаётся еще пожарная безопасность на особо охраняемых природных территориях. Еще предпаводковые обследования, но их тоже нужно согласовать. А так — любой необоснованный выход с проверкой юрлица — превышение полномочий. У нас неделю назад в Калининграде горело на полигоне. Инспекторы выезжали. По результатам осмотра направили в прокуратуру материалы на согласование внеплановой проверки». Собеседник не считает, что надзорная деятельность встала, но согласование усложнилось: «Сейчас мне эта ситуация напоминает первый пандемийный год. Мы в марте 2020-го примерно в таком же положении были».
Судя по всему, по касательной 336-е постановление задело главное ведомство санкционного сахарно-гречневого периода — Федеральную антимонопольную службу. Отчасти из-за статуса: проверки по поручению президента или главы правительства для ФАС сейчас не фантазия. Кроме того, постановление
Государственная административно-техническая инспекция (контролирует сферу благоустройства) сообщила «Фонтанке», что и так исходила из принципа «соразмерности вмешательства в деятельность контролируемых лиц»: «Полномочие по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере благоустройства является лишь одним из инструментов, используемых при осуществлении контроля». Инспекция утверждает, что профилактические визиты и предостережения делают свое дело: «За последний месяц контролируемые лица конструктивно приняли обновленный формат осуществления контрольно-надзорной деятельности и демонстрируют социальную ориентированность в части соблюдения требований в сфере благоустройства, а в случае совершения нарушений — готовность их устранять».
У всех ли такие приятные и добросовестные подопечные — по итогам месяца сказать сложно. «Предостережения — дело хорошее, — говорит сотрудник одного из ведомств. — Но это не замена штрафам, конечно. Спросите у тех, кто у нас в Петербурге платную парковку делал и несколько лет не штрафовал. Хотя всё время предостерегал — мол, не сегодня-завтра начнем, начинайте оплачивать».
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»