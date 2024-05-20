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    У петербургского «Организатора перевозок» новый директор. «Фонтанка» называла его заранее

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    Денис Усанов, как и предсказывала «Фонтанка», стал новым директором петербургского казенного учреждения «Организатор перевозок». Оно координирует работу всего общественного транспорта в городе.

    Как сообщили в комитете по транспорту 20 мая, в должность он вступил накануне. Денису Усанову 33 года, он закончил ФинЭк по специальности «юриспруденция», в 2011–2016 годах работал в ГБУ «Санкт-Петербургский центр правового обеспечения». Затем в комитете по транспорту возглавлял отдел по вопросам госслужбы и кадров, а в последние 6 лет — Отдел организации пассажирских перевозок комтранса.


    «Фонтанка» рассказывала, что именно Денис Усанов согласован на должность директора «Организатора перевозок» вместо Вадима Арсеньева, с которым не продлили трудовой договор.

    «Организатор перевозок» заключает договоры с городскими перевозчиками и координирует их работу, отвечает за развитие и функционирование маршрутной сети, планирование перевозок, контролирует график и режим работы общественного транспорта, а также информирование пассажиров и оплату проезда.

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    Комментарии 6

    26503138020 Мая 2024 в 15:34
    33 года....
    +2−0
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