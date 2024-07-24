Неудовлетворительная безопасность. Ространснадзор проверил перевозчика, утопившего автобус в Мойке

Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по СЗФО провело две внеплановые проверки ООО «Такси», автобус которого в мае упал в Мойку. «Фонтанка» знает о результатах.



Как сообщили изданию в службе 24 июля, первое «внеплановое контрольное мероприятие» по согласованию с прокуратурой провели в мае, второе — в конце июня и начале июля. При этом выяснение конкретных причин трагедии, унесшей жизни семи человек, не входило в полномочия Ространснадзора.



Трагедия на Поцелуевом мосту произошла 10 мая. Автобус перевозчика ООО «Такси» упал в Мойку, протаранив ограждение, погибли семь пассажиров, одному удалось спастись. Водитель арестован по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. На допросах он рассказал, что накануне аварии пришел с рабочей смены поздно, а рано утром ему снова пришлось выйти на работу. Под уголовную статью в связи с этим попал и начальник автоколонны. Подробнее о ДТП, унесшем жизни семи человек 10 мая, читайте здесь и здесь.