Неудовлетворительная безопасность. Ространснадзор проверил перевозчика, утопившего автобус в Мойке

Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по СЗФО провело две внеплановые проверки ООО «Такси», автобус которого в мае упал в Мойку. «Фонтанка» знает о результатах.
Как сообщили изданию в службе 24 июля, первое «внеплановое контрольное мероприятие» по согласованию с прокуратурой провели в мае, второе — в конце июня и начале июля. При этом выяснение конкретных причин трагедии, унесшей жизни семи человек, не входило в полномочия Ространснадзора.
Трагедия на Поцелуевом мосту произошла 10 мая. Автобус перевозчика ООО «Такси» упал в Мойку, протаранив ограждение, погибли семь пассажиров, одному удалось спастись. Водитель арестован по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. На допросах он рассказал, что накануне аварии пришел с рабочей смены поздно, а рано утром ему снова пришлось выйти на работу. Под уголовную статью в связи с этим попал и начальник автоколонны. Подробнее о ДТП, унесшем жизни семи человек 10 мая, читайте здесь и здесь.
По итогам проверок Ространснадзор выявил нарушения обязательных требований, в том числе: «в части порядка проведения предрейсовых, предсменных медицинских осмотров водителей; порядка проведения контроля технического состояния транспортных средств; соблюдения режима рабочего времени и времени отдыха водителей; обеспечения идентификации аппаратуры спутниковой навигации». Всего Ространснадзор вынес семь постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 340 тысяч рублей, выдано предписание об устранении допущенного нарушения.
В суд на рассмотрение направлены два материала по части 4 статьи 14.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). «Санкции данной статьи предусматривают административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, — добавили в пресс-службе. — Вышеуказанные нарушения ООО «Такси» свидетельствуют о неудовлетворительной организации мероприятий в области безопасности дорожного движения».
«Фонтанка» рассказывала, что помимо начальника автоколонны и водителя был задержан гендиректор ООО «Такси» Павел Кузнецов, которого подозревают в фальсификации ЕГРН. В ходе беседы со следователями он подтвердил, что фактически был номинальным руководителем и к деятельности компании отношения не имел. По состоянию на 24 июля он все еще числится и собственником, и генеральным директором. Диспетчеризация у ООО «Такси» общая с другим петербургским перевозчиком — «Вест-Сервисом», у компаний один официальный представитель, их объединяет общий адрес на Гостилицком шоссе. Сам упавший автобус был зарегистрирован на аффилированную с «Вест-Сервисом» компанию.
В 2023–2024 годах в ООО «Такси» проводили профилактические мероприятия, в рамках которых вынесли более 200 предостережений. После падения автобуса с Поцелуева моста о начале всесторонней проверки предприятия заявляли в Смольном, сообщив, что по ее результатам может быть принято решение о расторжении договоров на перевозки. О том, кто и как проверяет автобусы в Петербурге и почему организовать настоящую инспекцию непросто, — читайте в материале «Фонтанки».
Ранее автобусные перевозчики подняли тему колоссального дефицита кадров в парках. В зависимости от компании он составляет от 300 до 480 водителей. Представитель «Вест-Сервиса», который до этого комментировал и трагедию с автобусом ООО «Такси», анонсировал в связи с этим срыв рейсов.