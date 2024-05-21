Ространснадзор в лице МТУ ведомства по СЗФО начал проверку ООО «Такси». 10 мая автобус этой компании упал с Поцелуева моста в Мойку, погибли 7 человек.
Как рассказали «Фонтанке» 21 мая в ведомстве, проверка началась накануне. Ранее, согласно СПАРК, плановая проверка на предприятии проходила еще в 2021 году. Однако, как пояснили «Фонтанке» в Ространснадзоре, проходили другие, не контрольные, а профилактические мероприятия. В их рамках с сентября прошлого года было вынесено более 200 предостережений компании, они были связаны с неподключением машин к ГЛОНАСС.
Ранее о начале всесторонней проверки ООО «Такси» заявили в Смольном. По ее итогам может быть принято решение о расторжении договоров с компанией. Сейчас она, напомним, обслуживает 11 маршрутов.
О том, кто и как проверяет автобусы в Петербурге и почему организовать настоящую инспекцию непросто, — читайте в материале «Фонтанки».
Ространснадзор начал проверку ООО «Такси», чей автобус упал в Мойку. У компании более 200 предостережений с сентября
Ространснадзор в лице МТУ ведомства по СЗФО начал проверку ООО «Такси». 10 мая автобус этой компании упал с Поцелуева моста в Мойку, погибли 7 человек.
Автобус Volgabus-4298.G4 перевозчика ООО «Такси» упал с Поцелуева моста в Мойку днем 10 мая. Погибли семь человек, спаслись водитель и один из пассажиров. Возбуждены несколько уголовных дел. Непосредственно к трагедии отношение имеют дело по нарушению правил управления транспортным средством, повлекшему по неосторожности смерть двух и более лиц (арестован водитель, 44-летний Рахматшох Курбонов), и дело по небезопасному оказанию услуг (арестован начальник автоколонны, который, как считает СК, не смог обеспечить водителю нормальный режим труда и отдыха). Кроме того, под подпиской о невыезде находится директор ООО «Такси», которого следствие видит номиналом. Водитель утверждал, что у автобуса были проблемы с тормозами, но предварительные данные экспертизы показывают, что техника была исправна.