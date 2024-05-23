«Помирать не страшно. Я просто засыпал». Выживший пассажир автобуса — о том, как спасся, но потерял любимую

Фото: Игнат Черняев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Страшная трагедия на Мойке разделила жизнь Александра на до и после — летом он планировал обручиться со своей возлюбленной, но потерял ее в мутной холодной воде, когда автобус № 262 , в котором они ехали вместе, упал в Мойку с Поцелуева моста. Александр стал единственным выжившим пассажиром. Он поделился с «Фонтанкой» своей историей, как спасся, но потерял любимую.

«Фонтанка.ру»

Александр познакомился с Еленой в сентябре 2023 года, когда она стала снимать у него комнату. По словам мужчины, этому предшествовали неприятные события в жизни его квартиросъемщицы — она вместе с дочкой ушла от отца ребенка. Стала снимать комнату на Васильевском острове, но у соседей, по словам Александра, возникли претензии к женщине. Одна из проживающих, говорит он, вызвала органы опеки, и девочку забрали в дом ребенка.



«Они якобы написали, что на полгода, а потом подали в суд на лишение родительских прав. Это было в том году. Я так понимаю, уже год этот суд длился, а потом в сентябре [ 2023-го ] она пришла ко мне снимать комнату. И у нас всё получилось с полуслова, понимаете?» — вспоминает мужчина.

Александр стал вместе с Еленой бороться за ее право воспитывать маленькую дочь. При этом мужчина говорит, что с ребенком ему общаться не разрешали. Тем не менее он поддерживал Елену. Она, чтобы вернуть дочь, устроилась работать уборщицей, он чинил стиральные машины.



«Мы не были официально расписаны с ней. Мы хотели летом, когда тепло будет. Она хотела белое платье».

В роковой день, 10 мая, они возвращались из дома ребенка, где проживает четырехлетняя дочь Елены. По словам Александра, женщина часто туда приезжала, чтобы увидеться и погулять с девочкой.

«Мы приезжали в 10:30, до двенадцати мы гуляли, потом до четырех был перерыв, а потом в четыре она снова приезжала. Почти каждый день, два через два, на два часа. Она увиделась с ней, но внутри (на территории дома ребенка. — Прим. ред.). Ей [дочери] не разрешили гулять на улице, чтоб со мной не видеться».



Чтобы скоротать время до четырех часов дня, пара решила съездить в центр города. Они сели на остановке «Большой проспект» и успели проехать одну остановку, когда всё случилось.

Когда водитель подъезжал, я посмотрел ему в глаза. Он был какой-то безумный. Александр, выживший пассажир автобуса, упавшего в Мойку

Александр рассказал, что в момент трагедии он старался держать любимую за руку, чтобы помочь ей и спасти, но ладонь Елены выскользнула из его захвата. Автобус начал тонуть.

Фото: Игнат Черняев / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Игнат Черняев / «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Мы были сзади автобуса. Там двери, потом поднимаются наверх ступеньки. Когда всё это началось, мы встали, взялись за руки, и я ее потерял, понимаете? Там было темно и холодно, — вспоминает Александр. — Я стал выбивать окно — не получилось. Потом я по поручням стал продвигаться вперед автобуса. Чувствую, что всё уже, помираю. Помирать, кстати, не страшно. Я просто засыпал. Пытался собрать воздух — губами облизывал потолок. И потом резкий свет — видать, сломали люк. Резкий свет, и я очнулся. Меня вытащили».



Когда Александр пришел в себя уже в больнице, то еще не знал, что его возлюбленная погибла, а он оказался единственным выжившим из тех, кто был в салоне, помимо водителя. О том, что Елена погибла, ему рассказали на следующий день после трагедии.



«Я в реанимации был. Они мне только вкололи успокоительное, потом пришла медработница и сказала, что у меня для вас плохие новости». Автобус перевозчика ООО «Такси» упал с Поцелуева моста в Мойку днем 10 мая. Погибли семь человек, спаслись водитель и один пассажир. Возбуждены несколько уголовных дел. Непосредственно к трагедии отношение имеют дело по нарушению правил управления транспортным средством, повлекшему по неосторожности смерть двух и более лиц (арестован водитель, 44-летний Рахматшох Курбонов), и дело по небезопасному оказанию услуг (арестован начальник автоколонны, который, как считает СК, не смог обеспечить водителю нормальный режим труда и отдыха). Кроме того, под подпиской о невыезде находится директор ООО «Такси», которого следствие видит номиналом.



Как рассказал мужчина, после трагедии с ним связались представители ООО «Такси», которому принадлежит упавший автобус, и сказали, что за компенсацией необходимо обращаться в «Ингосстрах». Однако, по словам Александра, в компании ему заявили, что его ситуация — это не страховой случай, и придется разобраться в деталях, чтобы получить компенсацию.



Александра выписали из больницы спустя 11 дней — 21 мая. Теперь он хочет направить письменное заявление в «Ингосстрах», а также в правоохранительные органы, чтобы добиться компенсации. Но лишь после того, как оправится от случившегося.