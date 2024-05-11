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    Автобус упал в Мойку

    Компания-владелец упавшего в Мойку автобуса сообщила, куда пострадавшие могут обращаться за компенсациями

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    Все пассажиры упавшего в воду автобуса №262 были застрахованы в компании «Ингосстрах». Об этом 11 мая сообщили «Фонтанке» в компании «Такси», которой принадлежит транспортное средство.

    Пострадавших и родственников погибших просят обращаться для консультаций по телефону 332-10-10. Офис страховой компании расположен по адресу: Песочная набережная, д. 40.

    Кроме того, в автопредприятии начала работать горячая телефонная линия 8 (800) 333-40-50. По этому номеру пострадавшие и родственники погибших могут получить дополнительную информацию о компенсационных выплатах.

    Лазурный Volgabus-4298.G4 упал в реку Мойку с Поцелуева моста днем 10 мая. По последним данным «Фонтанки», из 8 пассажиров выжил лишь один, он находится в больнице. Также госпитализирован водитель. Полиция и СК возбудили уголовные дела. К месту трагедии продолжают нести цветы.

    В рухнувшем в Мойку автобусе была преподаватель СПбГУ Тамара Горчакова.

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    АвтобусМойка
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