Компания-владелец упавшего в Мойку автобуса сообщила, куда пострадавшие могут обращаться за компенсациями

Все пассажиры упавшего в воду автобуса №262 были застрахованы в компании «Ингосстрах». Об этом 11 мая сообщили «Фонтанке» в компании «Такси», которой принадлежит транспортное средство.

Пострадавших и родственников погибших просят обращаться для консультаций по телефону 332-10-10 . Офис страховой компании расположен по адресу: Песочная набережная, д. 40.