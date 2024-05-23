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    Автобус упал в Мойку

    Единственного выжившего пассажира автобуса, упавшего в Мойку, выписали из больницы

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    Единственного пассажира, который выжил в трагедии на Мойке, выписали из больницы. Об этом стало известно «Фонтанке» в четверг, 23 мая.

    По нашим данным, Александра выписали пару дней назад, 21 мая. Мужчина провел в больнице 11 дней.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что возлюбленная Александра, которая ехала вместе с ним, скончалась сразу. О том, как самому мужчине удалось спастись из тонущего автобуса, читайте в нашем материале.

    Всего в упавшем в Мойку автобусе 10 мая ехали восемь пассажиров. Водителю, он был девятым, также удалось спастись, он заключен под стражу. В первые же минуты на помощь бросились люди из проезжавших мимо автомобилей. Но вода практически мгновенно заполнила салон автобуса, не оставив людям шанса на спасение. Ространснадзор в лице МТУ ведомства по СЗФО начал проверку ООО «Такси».

    По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Третье дело касается фиктивной постановки на учет иностранных граждан и возбуждено в отношении водителя Рахматшоха Курбонова. Суд арестовал водителя на два месяца. На суде были зачитаны его развернутые показания. Он винит в произошедшем неисправную тормозную систему. Также задержан начальник автоколонны компании-перевозчика. Кроме того, под подпиской о невыезде находится директор ООО «Такси», которого следствие видит номиналом.

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