Единственного выжившего пассажира автобуса, упавшего в Мойку, выписали из больницы

Единственного пассажира, который выжил в трагедии на Мойке, выписали из больницы. Об этом стало известно «Фонтанке» в четверг, 23 мая.



По нашим данным, Александра выписали пару дней назад, 21 мая. Мужчина провел в больнице 11 дней.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что возлюбленная Александра, которая ехала вместе с ним, скончалась сразу. О том, как самому мужчине удалось спастись из тонущего автобуса, читайте в нашем материале.



Всего в упавшем в Мойку автобусе 10 мая ехали восемь пассажиров. Водителю, он был девятым, также удалось спастись, он заключен под стражу. В первые же минуты на помощь бросились люди из проезжавших мимо автомобилей. Но вода практически мгновенно заполнила салон автобуса, не оставив людям шанса на спасение. Ространснадзор в лице МТУ ведомства по СЗФО начал проверку ООО «Такси».