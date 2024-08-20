«Мне нет оправдания». Водитель автобуса, упавшего в Мойку, признал свою вину

В Петербурге начались слушания по делу о смертельном ДТП с автобусом, упавшим в Мойку в районе Поцелуева моста.
В ходе заседания, прошедшего во вторник,
«Я свою вину признаю. Мне нет оправдания», — сказал Курбонов в зале суда.
В конце июля прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение о ДТП с автобусом, который упал в реку, протаранив ограждение Поцелуева моста. Курбонова обвиняют по
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
По версии следствия, 10 мая этого года водитель технически исправного автобуса, двигаясь со скоростью выше разрешенной, наехал на поребрик вблизи д