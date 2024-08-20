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    «Мне нет оправдания». Водитель автобуса, упавшего в Мойку, признал свою вину

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге начались слушания по делу о смертельном ДТП с автобусом, упавшим в Мойку в районе Поцелуева моста.

    В ходе заседания, прошедшего во вторник, 20 августа, в Октябрьском районном суде, Рахматшон Курбонов — водитель автобуса № 262, который рухнул в Мойку 10 мая, признал свою вину.

    «Я свою вину признаю. Мне нет оправдания», — сказал Курбонов в зале суда.

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    В конце июля прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение о ДТП с автобусом, который упал в реку, протаранив ограждение Поцелуева моста. Курбонова обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    По версии следствия, 10 мая этого года водитель технически исправного автобуса, двигаясь со скоростью выше разрешенной, наехал на поребрик вблизи дома 69 по Большой Морской улице. Затем автобус выскочил на встречку, задел две машины, развернулся и въехал в ограду моста, пробив ее. В результате ДТП скончалось семь человек. Выжили только двое — Курбонов и один пассажир.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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