«Мне нет оправдания». Водитель автобуса, упавшего в Мойку, признал свою вину

В Петербурге начались слушания по делу о смертельном ДТП с автобусом, упавшим в Мойку в районе Поцелуева моста.

В ходе заседания, прошедшего во вторник, 20 августа , в Октябрьском районном суде, Рахматшон Курбонов — водитель автобуса № 262 , который рухнул в Мойку 10 мая , признал свою вину.