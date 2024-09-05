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Общество Суд поставил на паузу работу перевозчика, утопившего автобус в Мойке

Суд поставил на паузу работу перевозчика, утопившего автобус в Мойке

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4 комментария

Московский районный суд Петербурга на две недели приостановил деятельность перевозчика, автобус которого упал в Мойку вместе с пассажирами. Компании вменяют работу с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

О решении 5 сентября сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга. Суд установил, что ООО «Такси» не обеспечивается идентификацией аппаратуры спутниковой навигации. В комплексной информационно-аналитической системе контроля транспортных средств (КИАСК‑ТС‑РВ) нет сведений о перевозчике, а наименование юрлица и владельца транспортных средств не соответствуют представленной в системе информации.

Это нарушает постановление правительства, которое утверждает правила оснащения в том числе пассажирских автобусов аппаратурой спутниковой навигации.

Защитник «Такси» вину не признал, законный представитель перевозчика на заседание не явился.

Юрлицу вменили осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией (четвёртая часть статьи 14.1.2 КоАП). 3 сентября суд назначил наказание в виде приостановки деятельности сроком на 14 суток.

«Постановление подлежит немедленному исполнению», — уточнили в пресс-службе суда.

В июле Московский районный суд уже признавал ООО виновным в грубом нарушении предусмотренных лицензией условий. А именно, в нарушениях при проведении предрейсовых и предсменных медосмотров водителей, контроле технического состояния автобусов. В качестве наказания был назначен штраф в 200 тысяч рублей.

«Фонтанка» сообщала, что сейчас перевозчик обслуживает 9 автобусных маршрутов. На них ищут нового подрядчика — Смольный расторгает договоры с ООО «Такси». По итогам проверок, которые прошли после аварии, Ространснадзор заявил о нарушениях в работе перевозчика. В суд ушли два материала, которые касаются нарушения лицензионных требований.

Гендиректора ООО Павла Кузнецова подозревают в фальсификации ЕГРН. Следствию он подтвердил, что фактически не управлял компанией.

10 мая автобус № 262 упал с Поцелуева моста в Мойку, погибли семь пассажиров. Суд слушает дело о нарушении ПДД, которое вменяют водителю. На заседании он заявил, что ему «нет оправдания». Единственный выживший пассажир просит для фигуранта максимальный срок.

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Комментарии
4
AKM
5 сентября 2024, 12:45
А кто иск подавал? Прокуратура? То есть Комтранс самоустранился?
VKuser174198221
5 сентября 2024, 12:14
Может хотя бы суд, наш самый гуманный суд в мире, в ходе судебных заседаний установит фактического бенифициара ( владельца) компании и лиц, фактически выполнявших функции генерального директора? Или и суду слабо?
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