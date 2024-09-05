Суд поставил на паузу работу перевозчика, утопившего автобус в Мойке

Московский районный суд Петербурга на две недели приостановил деятельность перевозчика, автобус которого упал в Мойку вместе с пассажирами. Компании вменяют работу с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

О решении 5 сентября сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга. Суд установил, что ООО «Такси» не обеспечивается идентификацией аппаратуры спутниковой навигации. В комплексной информационно-аналитической системе контроля транспортных средств (КИАСК‑ТС‑РВ) нет сведений о перевозчике, а наименование юрлица и владельца транспортных средств не соответствуют представленной в системе информации.

Юрлицу вменили осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией (четвёртая часть статьи 14.1.2 КоАП). 3 сентября суд назначил наказание в виде приостановки деятельности сроком на 14 суток.

В июле Московский районный суд уже признавал ООО виновным в грубом нарушении предусмотренных лицензией условий. А именно, в нарушениях при проведении предрейсовых и предсменных медосмотров водителей, контроле технического состояния автобусов. В качестве наказания был назначен штраф в 200 тысяч рублей.

«Фонтанка» сообщала, что сейчас перевозчик обслуживает 9 автобусных маршрутов. На них ищут нового подрядчика — Смольный расторгает договоры с ООО «Такси». По итогам проверок, которые прошли после аварии, Ространснадзор заявил о нарушениях в работе перевозчика. В суд ушли два материала, которые касаются нарушения лицензионных требований.