Кадры с места ДТП на «Скандинавии»: X-Trail почти без повреждений, а 81-летний водитель мёртв

Источник: петербургская полиция







Пожилой поклонник скорости по дороге в Петербург улетел в кювет и умер. Подробности ДТП в Выборгском районе Ленинградской области стали известны «Фонтанке» 25 октября.

По данным полиции, вчера около 13:30 на 81-м километре автодороги «Скандинавия», вне населенного пункта, 81-летний водитель Nissan X-Trail на прямом участке дороги не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения. Он скончался на месте происшествия.

Источник: петербургская полиция Источник: петербургская полиция

По информации «Фонтанки», мужчина был жителем Петербурга, машина принадлежит ему. В этом году его 10 раз привлекали к ответственности за превышение скорости.