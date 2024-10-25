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Происшествия Кадры с места ДТП на «Скандинавии»: X-Trail почти без повреждений, а 81-летний водитель мёртв

Кадры с места ДТП на «Скандинавии»: X-Trail почти без повреждений, а 81-летний водитель мёртв

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2 комментария

Пожилой поклонник скорости по дороге в Петербург улетел в кювет и умер. Подробности ДТП в Выборгском районе Ленинградской области стали известны «Фонтанке» 25 октября.

По данным полиции, вчера около 13:30 на 81-м километре автодороги «Скандинавия», вне населенного пункта, 81-летний водитель Nissan X-Trail на прямом участке дороги не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения. Он скончался на месте происшествия.

По информации «Фонтанки», мужчина был жителем Петербурга, машина принадлежит ему. В этом году его 10 раз привлекали к ответственности за превышение скорости.

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Комментарии
4
gatsby55
4 минуты
Вероятнее всего умер ещё до аварии. Возраст...
281855912
2 минуты
81 год? Скорее всего, последовательность обратная: сначала умер, а потом в кювет. Всем бы так: в 81, раз - и всё.
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