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Происшествия Обманувшего МЧС на миллион нашли в воинской части под Петербургом

Обманувшего МЧС на миллион нашли в воинской части под Петербургом

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5 комментариев

Объявленного в межгосударственный розыск иностранца нашли в Ленинградской области. Пока его искали на родине, он начал службу в рядах Вооружённых Сил другой. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 октября.

Прошлое, к которому есть вопросы у правоохранительных органов Киргизии, вскрылось у контрактника, который вторую неделю служит в Каменке. 45-летнего гражданина Киргизии на родине ищут с 2021 года по делу об особо крупном мошенничестве. Ему вменяют лукавый контракт, заключённый от имени фирмы с МЧС республики в 2017 году. По версии следствия, мужчина, обещая поставку дизельного топлива, похитил 1 миллион сомов. Это порядка 1,2 миллиона рублей.

В Киргизии фигуранта ждёт стража. В России он встал на миграционный учёт в Ростовской области и уже получил временное убежище.

Петербургские полицейские сообщили коллегам в Киргизии, что интересующий их мужчина найден.


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Комментарии
5
gatsby55
1 час
Из этой новости я почерпнул главное - рубль даже слабее киргизского сома.
-4*
55 минут
Всякая шерсть едет...
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