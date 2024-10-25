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Бизнес Город На старт! Внимание!.. Рассказываем, почем в Петербурге переобуть машину на зиму

На старт! Внимание!.. Рассказываем, почем в Петербурге переобуть машину на зиму

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9 комментариев

Со дня на день грянет сезон зимнего шиномонтажа, и для автомобилистов у нас не самые добрые новости. В этом сезоне стоимость услуг на «переобуться» в Петербурге выросла в среднем на 15 — 30%. Примерно на столько же профильные сервисы подняли цены на услугу по хранению сменных колес. Добавила в цене 9 — 11% и резина, отмечают производители. Самый бюджетный набор из четырех шин популярного размера 205/55 R16 обойдется в 16 тыс. рублей. И это даже не Китай. Покупать ли их, каждый решает сам.

Скорректировали в пределах инфляции

На фоне общего роста цен на все, начиная от картошки и заканчивая жильем, наивно рассчитывать, что тренд минует шиномонтаж и сопутствующие товары.

За год услуги шиномонтажа в Петербурге выросли на 20%. В прошлом сентябре автомобилисты переобувались еще по 462 рубля за одно колесо, полагает Росстат. В этом сезоне смена одной покрышки обойдется — по мнению госстатистиков — в 554 рубля, всех четырех — в 2,2 тыс. Любопытно, что в сравнении с 2022 годом, в предшествующем работа подорожала всего на 2 рубля.

Но это в среднем. На местах разброс в ценах еще шире. К примеру, ценник в «Русском шиномонтаже» для легковушек аккурат такой, как насчитали в в службе статистики. За шиномонтаж четырех колес без дисков здесь возьмут 2,2 тысячи рублей. Для внедорожников та же процедура выйдет на 200 рублей дороже — 2,4 тысячи. С прошлого ноября расценки поднялись на 300 рублей (было 2,1 тысячи).

Стоимость за год практически не изменилась (в пределах инфляции была корректировка). Также в этом году запустили разные акции, которые позволяют сэкономить на «переобувке». Цена без акций и скидок на популярный 16 диаметр (4 колеса, легковой автомобиль) — 2840 руб.

В сети FIT SERVICE отмечают, что тоже скорректировали цены, но немного, в пределах инфляции. Без акций и скидок замена колес (без дисков) популярного 16 диаметра на легковушку обойдется в 2,84 тысячи рублей.

В «ЕвроАвто» за то же самое возьмут 3,5 тысячи рублей. При этом еще в апреле этого года ценник был заметно ниже — корреспондент «Фонтанки» выложил 2,95 тысячи, то есть за полгода услуга стала дороже на 30%. Вырос с весны и ценник за хранение — вместо 2 тысяч услуга обойдется в 3. Итого за весь букет из шиномонтажа и хранения придется выложить вместо 4,9 тысячи рублей 6,5.

Как отмечают аналитики сети FIT SERVICE, за год выросла стоимость по многим услугам на большинстве СТО, шиномонтаж не исключение.

— Помимо инфляции, на этот рост влияет и ситуация с кадрами. Сегодня в отрасли есть дефицит квалифицированных специалистов, чтобы платить достойные зарплаты и привлекать кандидатов, мы корректируем прайс, — говорит технический директор сети Никита Родионов.

Стоит отметить, что самый дорогой шиномонтаж совсем не в Петербурге. К примеру, в Еврейской автономной области переобуть одно колесо обойдется в 800 рублей, в Калининграде — 700. Дешевле всего «переобуваться» в Карачаево-Черкесии, по данным Росстата, цена услуги там составляет в среднем 175 рублей за колесо.

Цены на авторезину тоже выросли, утверждает Росстат, хотя на зимнюю и летнюю ее не делит. С прошлого сентября, по данным службы, покрышки в Петербурге добавили в цене в среднем 500 рублей (или на 9%) и подорожали до 6,2 тыс., почти вернувшись к ценам апреля 2022 года.

Как менялись цены на шины в Петербурге

Статистика недалека от истины. К примеру, шины Ikon Nordman 5 завода во Всеволожске (бывший Nokian Tyres, а теперь шинный бизнес «Татнефти») за год ровно на 500 рублей в цене и выросли. По счастливой случайности у корреспондента «Фонтанки» сохранились прошлогодние расценки.

—  По сравнению с прошлым годом рост цен составляет в среднем 9-11%. Основными причинами роста цен по рынку в целом можно обозначить динамику цен на сырье, изменение стоимости логистики, изменение курса рубля, рост транзакционных издержек, связанных с импортом сырья и готовой продукции, в частности, из Китая, общий рост затрат производителей и сбытовых компаний (в частности, рост зарплат и налоговой нагрузки). В любом случае, рост цен на зимние шины в 2024 году находится на уровне ниже уровня фактической инфляции в стране, — пояснили «Фонтанке» на заводе Ikon Tyres.

Как отметили на заводе, за счет увеличения доли китайских автомобилей растет популярность шин больших радиусов (R18+), однако на лидирующих позициях (исходя из структуры автопарка россиян и статистики продаж Ikon Tyres), R15-16 остаются на лидирующих позициях.

Дефицита резины, надо сказать, в продаже не наблюдается. О том, что на шинном рынке в РФ случился перелом, «Фонтанка» писала еще в августе. Прямо сейчас в продаже широкий выбор резины бюджетного сегмента, уложиться с покупкой можно в диапазоне 4,3-8,7 тыс. рублей, в зависимости от размера и бренда.

Из общей массы выделяется, пожалуй, резина Yokohama Ice Guard 205/55 R16 за 13,5 тыс. рублей, которую удалось найти на маркетплейсе. Не сильно демпингуют и китайские бренды. Да, их шины стоят чуть дешевле, но не настолько критично, чтобы склонить в свою сторону. К примеру, в размерном ряду разбег с самым доступным российским брендом всего 189 рублей.

Так что если со свободными средствами напряженно, уже можно начинать откладывать — на резину и шиномонтаж.

Заморские шины

Несмотря на все трудности в политике, Россия продолжает активно импортировать шины. Причем поставки идут как ожидаемо из Китая (крупнейший объем) и Белоруссии, так и оттуда, откуда, казалось бы, можно было ждать чего похуже.

По итогам 6 месяцев 2024 года (последний доступный отчет в статистике ООН), в десятку крупнейших поставщиков автошин в Россию (в штуках) входят и Япония, и Эстония, и Литва, и Румыния. В числе поставщиков также Германия и Финляндия. А Латвия отметилась хоть и небольшим количеством, но зато по самой низкой цене.

Поставки в Россию покрышек для легковых автомобилей за 6 месяцев 2024 года

При этом стоит отметить, что Китай сильно выручает российских автомобилистов не только постоянным ростом поставок (+11% в штуках к прошлому году), но и, что даже важнее, стабильной ценой. За год, судя по данным китайского статистического ведомства, средняя таможенная цена одной шины выросла всего на 2,5%.

Если не считать Латвию, которая где-то нашла и послала нам 2 тысячи покрышек по 14 долларов за штуку, заметные объемы по самым низким ценам нам поставляет Узбекистан. И это не реэкспорт из Китая. Там в городе Ангрен вполне успешно работает полноценный шинный завод (бренд Bars), который с прошлого года, как и наш Всеволожский, принадлежит «Татнефти». Правда, у него местная специфика — зимних шипованных покрышек он не делает.

На удивление, все еще в среднем ценовом сегменте остается «настоящая Япония». Чуть подешевле Yokohama, чуть подороже Bridgestone, но они все еще остаются относительно доступны российскому автомобилисту. В отличие, конечно, от финских шин, преданные ценители которых продолжают их брать хоть и в совсем мизерном количестве, но зато дороже 300 долларов за штуку.

Когда уже пора?

Собственно, прямо сейчас бежать и менять резину большого смысла нет. Разве что только ради того, чтобы не толкаться в очередях, благо ажиотажа пока не наблюдается, отмечает руководитель автосервиса международной сети FIT SERVICE в Петербурге Владимир Александров:

— Мы ожидаем рост спроса на услугу шиномонтажа в начале ноября. В целом записываться на начало ноября рекомендуем уже сейчас. В этот период по прогнозу уже становится прохладно, а «переобувать» автомобиль лучше всего в устойчивые +5+7 градусов.

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Комментарии
9
-4*
51 минута
Наглость барыг не знает границ!
111111111111118
33 минуты
Еврейская АО таки обула всех... Ой вэй!
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