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Город Общество Несколько школ в Петербурге ушли на дистант из-за пневмонии

Несколько школ в Петербурге ушли на дистант из-за пневмонии

4 584
5 комментариев

В семи корпусах учебных заведений на территории пяти районов Санкт-Петербурга приостановили образовательный процесс. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по образованию города. 

Работу общеобразовательных учреждений приостановил Роспотребнадзор из-за случаев заболевания пневмонией среди учеников. 

Несколько школ ушли на дистант. В таком режиме они будут работать до «особого распоряжения Роспотребнадзора». 

Ранее «Фонтанка» писала, что в Невском районе приостановил работу корпус детского садика из-за гепатита А.


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Образование Школы Дистант Пневмония
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Комментарии
5
Kendra
34 минуты
Тоже обращала внимание. Во дворе стояли пенные лужи. Только не оворите за шампунь. Ага, два раза. А то, что трактор с цистерной ездил по двору и поливал его в любую погоду (в дождь, Карл) это вот что?
Kendra
31 минута
И эта новая мода решать проблемы через дистант? Что, где, когда и сколько (случаев пневмонии)? Конспирологи, ау, что за методику отрабатывает по-вашему власть?
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