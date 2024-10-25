Несколько школ в Петербурге ушли на дистант из-за пневмонии

В семи корпусах учебных заведений на территории пяти районов Санкт-Петербурга приостановили образовательный процесс. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по образованию города.

Работу общеобразовательных учреждений приостановил Роспотребнадзор из-за случаев заболевания пневмонией среди учеников.

Несколько школ ушли на дистант. В таком режиме они будут работать до «особого распоряжения Роспотребнадзора».

Ранее «Фонтанка» писала, что в Невском районе приостановил работу корпус детского садика из-за гепатита А.