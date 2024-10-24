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Город Общество В Невском районе приостановил работу корпус детского садика из-за гепатита А

В Невском районе приостановил работу корпус детского садика из-за гепатита А

1 579
1 комментарий

Корпус детского садика № 113 на Народной улице, 85, приостановил работу из-за случаев заражения гепатитом А. Об этом в четверг, 24 октября, «Фонтанке» рассказали читатели.

Проведение противоэпидемических мероприятий из-за гепатита А нам подтвердили в пресс-службе администрации Невского района.

«В корпусе детского сада № 113 на Народной ул., д. 85, учебно-воспитательный процесс приостановлен до особого распоряжения в целях недопущения распространения новых случаев инфекции среди воспитанников и персонала», — сообщили в администрации со ссылкой на постановление Роспотребнадзора.

В настоящее время проходит эпидемиологическое расследование, родителей воспитанников детского сада уведомили о возможности оформления больничного листа.

Обновление:

Как уточнили в управлении Роспотребнадзора, зарегистрировано семь случаев вирусного гепатита А у воспитанников и сотрудника детсада №113 на Народной. «Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий: проведено лабораторное обследование детей, сотрудников детского сада и контактных лиц; осуществлен отбор проб воды, смывов с объектов внешней среды для анализа; проведены дезинфекционные мероприятия», — добавили в ведомстве.

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Комментарии
1
rozhkova.ntalya
1 час
Это означает, что количество крыс и мышей зашкаливает, они свободно передвигаются по кухне и не только.
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