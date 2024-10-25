Не в фаворе и без гарантий. За что в Петербурге задержали замглавы комитета по транспорту

Источник: скриншот видео ГСУ СК России по Санкт-Петербургу







Ренат Ягудин, задержанный накануне вечером в центре Петербурга, как считает следствие, пытался заработать на лайтпостерах. «Фонтанка» рассказывает, что это такое и как всё произошло.

По данным «Фонтанки», следствие видит корень проблемы в возможности Ягудина влиять на размещение рекламы и установку остановочных павильонов. Напомним, в должности замглавы комитета он и правда до недавнего времени отвечал за сферу пассажирских перевозок со всеми вытекающими, однако в середине октября произошло перераспределение полномочий. Блок Ягудина ушел первому зампредседателя комтранса Львову, а сам он «взамен» оказался нагружен платными парковками, велодорожками и организацией дорожного движения. Претензии следователей относятся к предыдущему периоду.

Если точнее — к периоду до конца августа. Следствие уверено, что к тому времени относится визит Ягудина на производственную площадку предприятия «Фавор-Гарант».

«Фонтанка» неоднократно писала об этой компании, которая в доминирующей манере выигрывала конкурсы на монтаж остановочных павильонов — причем по контракту как с комблагом, так и с подведом комтранса — «Организатором перевозок». Позже она подключилась к массовой установке информационных пилонов у остановок и стендов. На рынке она много лет, далеко не только петербургском. Но с 2020 года, как показывает СПАРК, портфель ее контрактов резко вырос и стал исчисляться сотнями миллионов, тогда в нем радикально выросла доля работ для «Организатора перевозок». По совпадению, в 2020-м же это учреждение возглавил Ренат Ягудин, который через год перейдет в комтранс.



Иногда на объединенные лоты «Организатора перевозок», в которых разыгрывалось обслуживание и содержание павильонов сразу в нескольких районах, и вовсе приходилась львиная доля контрактов «Фавор-Гаранта». Например, так было в самом успешном для компании с точки зрения оборота 2022 году, когда она всего заключила контрактов на 654 млн рублей. Но в 2024-м, к примеру, пропорция иная: из 7 заключенных контрактов на 482 млн почти все — это монтаж остановок для комитета по благоустройству.



С момента основания в 2003 году компания принадлежит Федору Соколову, владельцу еще нескольких фирм — например, «Ленинградского завода граммпластинок», «Ориона» и «Петерфон». Именно от Соколова, как считает следствие, Ягудин узнал, что тот надеется заключить с «Организатором перевозок» контракт на поставку информационных лайтпостеров для остановок. И предложил дальше вести переговоры через посредника.

Речь шла о плате за общее покровительство — и конкретно за то, чтобы подкорректировать конкурсную документацию будущих торгов по лайтпостерам. Это, по идее, должно было снять вопрос о победителе. Посредник, по версии следствия, неоднократно в сентябре-октябре пересекался с Соколовым и наконец сформировал конкретное предложение — 3,5 млн рублей. Предприниматель согласился, но к тому времени он уже побывал в УФСБ.



Дальше уже бессмысленно использовать формулировки «не ранее», «не позднее». Контролируемая передача денег посреднику произошла 16 октября. Как обычно в таких случаях, доля конвертируемой валюты в этой посылке была невелика — тысяч 20 рублей, остальное — муляж. Первое задержание — посредника — произошло тут же, как и беседа с ним. Нести деньги дальше под присмотром он согласился. В теории, его комиссионные за курьерские услуги должны были составить 1 млн.



Вечером 23 октября произошла сцена, свидетелем которой стали силовики, а вскоре, благодаря релизу СК, и все остальные. Как утверждает следствие, посредник передал Ягудину 2,5 млн рублей в его BMW на улице Черняховского. Увидев опергруппу, как говорится в релизе, чиновник попытался избавиться от денег и скрыться, но был задержан.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Потом — обыск дома, отчет о драгоценностях и большом количестве наличности.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу







В комтрансе комментировали так: «Ведется разбирательство. Комитет по транспорту осуществляет всё необходимое взаимодействие с правоохранительными органами».

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Дело возбудили тем же вечером, вменяют ему, соответственно, ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Возможное наказание — от штрафа (3–5 млн рублей) до лишения свободы (8–15 лет).



Насколько можно судить, пока пресловутый конкурс на лайтпостеры не объявлен. Зато продолжает исполняться контракт на них, который «Организатор перевозок» заключил еще в марте. Подрядчик — всё тот же «Фавор-Гарант», стоимость — 33,5 млн рублей. Действует он до конца года.

Согласно техзаданию, лайтпостер представляет собой подвесную металлическую конструкцию, «устанавливаемую на остановочном пункте и предназначенную для информирования граждан о работе городского пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге». Весит такая штука 122 кг, бывает односторонней и двусторонней. Устанавливать их на конкретных адресах подрядчик должен по заявкам заказчика, и от него же получать задание на размещаемую информацию.

Меру пресечения Ренату Ягудину суд должен избрать 25 октября.