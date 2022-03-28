Смольный готов заплатить 400 млн за содержание информационных стендов на остановках

Документация по электронному аукциону опубликована 25 марта. Судя по ней, количество стендов и прочих носителей информации будет увеличиваться: на 2022 год заложено 115,7 млн, на 2023-й — 117,9 млн, а на 2024-й — 162,9 млн рублей. В техзадании значатся различные конструкции, на которых размещаются данные о режиме работы транспорта: информационные знаки остановок, ИЗО-стойки, пилоны, трехгранные информационные стенды, информационные стенды нескольких типов. В работу входит и монтаж, и демонтаж, и обслуживание этих объектов.
Напомним, несколько последних контрактов на размещение пилонов и информации на самих остановках выиграла компания «Фавор-гарант». Макеты для оформления ей представляет заказчик. Горожане обратили внимание на то, что время от времени размещенные там данные не дружат с орфографией, подрядчик оперативно меняет такие плакаты.