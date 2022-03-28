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Смольный готов заплатить 400 млн за содержание информационных стендов на остановках

Петербургский «Организатор перевозок» ищет подрядчика по «обслуживанию и содержанию информационного оборудования остановочных пунктов городского пассажирского транспорта». Максимальная цена за 3 года работы — 397 млн рублей.

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Документация по электронному аукциону опубликована 25 марта. Судя по ней, количество стендов и прочих носителей информации будет увеличиваться: на 2022 год заложено 115,7 млн, на 2023-й — 117,9 млн, а на 2024-й — 162,9 млн рублей. В техзадании значатся различные конструкции, на которых размещаются данные о режиме работы транспорта: информационные знаки остановок, ИЗО-стойки, пилоны, трехгранные информационные стенды, информационные стенды нескольких типов. В работу входит и монтаж, и демонтаж, и обслуживание этих объектов.

Напомним, несколько последних контрактов на размещение пилонов и информации на самих остановках выиграла компания «Фавор-гарант». Макеты для оформления ей представляет заказчик. Горожане обратили внимание на то, что время от времени размещенные там данные не дружат с орфографией, подрядчик оперативно меняет такие плакаты.

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Комментарии (6)

VKuser133370369
Эти информационные стенды... просто пипец!
И с какого надо быть бодуна, чтобы утведить их в "тёмной теме" ?!!
Leo.S
На подобное средства сразу находятся, особо забавно наблюдать как все билборды с призывом к чудо вакцинации резко переобулись в буквы зет.
Dud
лучше побольше ППС по городу перемещалось... толку от их "содержания"...
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