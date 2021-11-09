Ошибки приходят от заказчика. Подрядчик открестился от неграмотности петербургских остановок

Как сообщил 9 ноября технический директор компании Дмитрий Путилин, исходные данные — картографию, адресную программу и информацию для плакатов — подрядчик получает от заказчика, ГКУ «Организатор перевозок». «Мы размещаем в том виде, в котором приходит, — пояснил он. — Особенно это касается картографии. Карты мы редактировать не можем, мы выполняем госконтракт, иначе у нас не примут. Недочеты в наименованиях мы даже не перепроверяем. Если же приходится из-за ошибки переклеивать плакаты — мы исправляем как можно быстрее и перепечатываем за свой счет».

«Ошибки появляются в связи с отсутствием автоматизированной передачи информации, которую в будущем планируют ввести, — прокомментировали в комитете по транспорту Петербурга. — Причина — человеческий фактор». При этом в комтрансе отметили, что не ясно, в какой именно момент это происходит.



Ранее горожане стали замечать, что иногда остановочные павильоны и пилоны не дружат с орфографией. Например, название «Гостиный двор» было записано с двумя «н», а Фурштатская улица приобрела совсем не нужную ей букву «д».

