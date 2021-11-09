FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +2
71.40р82.54р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Ошибки приходят от заказчика. Подрядчик открестился от неграмотности петербургских остановок

Компания «Фавор-гарант», которая занимается оформлением остановочных павильонов и пилонов по контракту со Смольным, заявила, что не перепроверяет представленные заказчиком макеты и не вносит в них правки. Это ответ на новости о появившихся в Петербурге неумных остановках.

3
Печать

Как сообщил 9 ноября технический директор компании Дмитрий Путилин, исходные данные — картографию, адресную программу и информацию для плакатов — подрядчик получает от заказчика, ГКУ «Организатор перевозок». «Мы размещаем в том виде, в котором приходит, — пояснил он. — Особенно это касается картографии. Карты мы редактировать не можем, мы выполняем госконтракт, иначе у нас не примут. Недочеты в наименованиях мы даже не перепроверяем. Если же приходится из-за ошибки переклеивать плакаты — мы исправляем как можно быстрее и перепечатываем за свой счет».

«Ошибки появляются в связи с отсутствием автоматизированной передачи информации, которую в будущем планируют ввести, — прокомментировали в комитете по транспорту Петербурга. — Причина — человеческий фактор». При этом в комтрансе отметили, что не ясно, в какой именно момент это происходит.

Ранее горожане стали замечать, что иногда остановочные павильоны и пилоны не дружат с орфографией. Например, название «Гостиный двор» было записано с двумя «н», а Фурштатская улица приобрела совсем не нужную ей букву «д».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

261844081
Ничего необычного, стандартная разруха всех сфер в России
Delon
Это новый тренд - писАть с ошибками. Ждём результаты выпускников с удаленным образованием.
Brezhnev
Я не я и корова не моя! ))) Или «Я только разместил объяву…» )))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний