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На Невском обнаружена неумная остановка. Орфографию обещают поправить

Подрядчик Смольного не справился с названием остановки общественного транспорта

Информационный стенд у остановки общественного транспорта на Невском проспекте удивил петербуржцев. За лишнюю «н» подрядчику не доплатят.

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Фото стенда с надписью «Гостинный двор» появилось 29 сентября в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте».

Речь идёт об автобусной остановке рядом с почти одноимённой станцией метро.

«Сейчас подрядчик ведёт работы по установке пилонов по контракту, — прокомментировали в комтрансе. — При выявлении нарушений или ошибок по каждому пилону составляется претензия и направляется подрядчику. Работа будет принята и оплачена после исправления всех ошибок».

«Фонтанка» писала, что контракты на установку информационных пилонов достался компании «Фавор гарант». Стоимость изготовления и монтажа каждой конструкции — около 100 тысяч рублей; сумма незначительно колеблется в зависимости от покрытия тротуара — плитка, гранит или асфальт.

В требованиях к информационному наполнению содержатся данные о маршрутах и режиме работы, наименование остановочного пункта, начального и конечного пунктов, расписание или интервал движения, карта маршрутов. Всё дублируется на английском. Та же компания занимается расклеиванием информационных баннеров непосредственно на павильонах общественного транспорта.

В начале сентября у Гостиного двора появилась так называемая «умная остановка», которую передала городу в дар компания «Морсвязьавтоматика». Это не первый заход чиновников на территорию интеллектуальных павильонов. В прошлый раз соответствующая программа заглохла, и производитель разобрал свой павильон. Причина в том, что чиновники при объявлении соответствующих аукционов для рекламодателей отказались выносить в отдельный лот адреса для таких остановок. В итоге вместо них — в том числе у Гостиного двора — стали устанавливать павильоны, разработанные для французской JCDecaux около 20 лет назад.

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Комментарии (7)

Gorodskoy88
Деградация. Сегодня говорящий светофор на Ленинском,55 со странным акцентом провозгласил: "Переход через Ленинский проспект разрешен".
houspi
Когда Фонтанка начнет клеймить собственных подрядчиков, то бишь журналистов? В чужом глазу соринку видят, а в собственно бревна не замечают!
Количество опечаток и разного рода ошибок просто-таки зашкаливает.
Litl_m
Еще меньше контрольных и проверочных работ надо в школе!
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