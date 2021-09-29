Фото стенда с надписью «Гостинный двор» появилось 29 сентября в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте».

Речь идёт об автобусной остановке рядом с почти одноимённой станцией метро.



«Сейчас подрядчик ведёт работы по установке пилонов по контракту, — прокомментировали в комтрансе. — При выявлении нарушений или ошибок по каждому пилону составляется претензия и направляется подрядчику. Работа будет принята и оплачена после исправления всех ошибок».



«Фонтанка» писала, что контракты на установку информационных пилонов достался компании «Фавор гарант». Стоимость изготовления и монтажа каждой конструкции — около 100 тысяч рублей; сумма незначительно колеблется в зависимости от покрытия тротуара — плитка, гранит или асфальт.

