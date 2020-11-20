Новые конструкции корреспондент заметил на Садовой улице — в частности, на углу с Ломоносова. В первом адресном перечне содержатся также Владимирский, Загородный, Литейный, Суворовский проспекты, а также Кирочная и Новгородская улицы.

Система госзакупок показывает 2 контракта «Организатора перевозок» на пилоны. Подрядчик — компания «Фавор-гарант», которая традиционно монтирует также остановочные павильоны. Указанные магистрали перечислены в первом, заключенном 7 октября на 10,8 млн рублей. Всего в нем содержатся 120 адресов в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и других районах. Контракт на 5 млн был заключен на этой неделе, в нем еще 62 пункта. Судя по документации, изготовление и установка одного такого пилона оцениваются примерно в 90 тысяч рублей; стоимость незначительно колеблется в зависимости от покрытия тротуара — плитка, гранит или асфальт. Работы должны быть выполнены до конца года.

В требованиях к информационному наполнению содержатся данные о маршрутах и режиме работы, наименование остановочного пункта, начального и конечного пунктов, расписание или интервал движения, карта маршрутов. Все дублируется на английском.

В комтрансе пояснили, что сейчас идет установка пилонов только с печатной информацией. В первой половине 2021 года запланированы интеллектуальные пилоны по примеру интеллектуальных остановок. Их будут ставить там, где невозможно оснастить сам павильон: это относится к адресам, которые курирует комитет по печати и которые находятся в самых проходных местах. Кроме того, в списке те места, где просто нельзя установить павильон из-за узости тротуара или ограничений КГИОП. Интеллектуальные пилоны будут оснащены табло, камерами, тревожной кнопкой, подсветкой, точкой доступа вай-фай, USB- зарядкой.



У «Организатора перевозок» есть еще один контракт с «Фавор-Гарант» — на установку информационных табло (а по сути — наклеек) непосредственно на павильонах. Его стоимость 14,4 млн рублей, а цена одного такого баннера — порядка 11 тысяч рублей. Требования к содержанию те же.

