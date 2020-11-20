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Смольный тренируется на баннерах. В городе устанавливают информационные пилоны на остановках, умными их пока не назвать

Владимирская площадь
Владимирская площадьФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Подрядчики «Организатора перевозок» начали установку информационных пилонов на остановках общественного транспорта. Стоимость одного такого — под 100 тысяч.

Новые конструкции корреспондент заметил на Садовой улице — в частности, на углу с Ломоносова. В первом адресном перечне содержатся также Владимирский, Загородный, Литейный, Суворовский проспекты, а также Кирочная и Новгородская улицы.

угол Садовой и Ломоносова
угол Садовой и ЛомоносоваФото: Николай Кудин/«Фонтанка.ру»
Угол Невского и Литейного
Угол Невского и ЛитейногоФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Владимирская площадь
Владимирская площадьФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Владимирская площадь
Владимирская площадьФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Угол Невского и Литейного
Угол Невского и ЛитейногоФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Система госзакупок показывает 2 контракта «Организатора перевозок» на пилоны. Подрядчик — компания «Фавор-гарант», которая традиционно монтирует также остановочные павильоны. Указанные магистрали перечислены в первом, заключенном 7 октября на 10,8 млн рублей. Всего в нем содержатся 120 адресов в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и других районах. Контракт на 5 млн был заключен на этой неделе, в нем еще 62 пункта. Судя по документации, изготовление и установка одного такого пилона оцениваются примерно в 90 тысяч рублей; стоимость незначительно колеблется в зависимости от покрытия тротуара — плитка, гранит или асфальт. Работы должны быть выполнены до конца года.

В требованиях к информационному наполнению содержатся данные о маршрутах и режиме работы, наименование остановочного пункта, начального и конечного пунктов, расписание или интервал движения, карта маршрутов. Все дублируется на английском.

В комтрансе пояснили, что сейчас идет установка пилонов только с печатной информацией. В первой половине 2021 года запланированы интеллектуальные пилоны по примеру интеллектуальных остановок. Их будут ставить там, где невозможно оснастить сам павильон: это относится к адресам, которые курирует комитет по печати и которые находятся в самых проходных местах. Кроме того, в списке те места, где просто нельзя установить павильон из-за узости тротуара или ограничений КГИОП. Интеллектуальные пилоны будут оснащены табло, камерами, тревожной кнопкой, подсветкой, точкой доступа вай-фай, USB- зарядкой.

У «Организатора перевозок» есть еще один контракт с «Фавор-Гарант» — на установку информационных табло (а по сути — наклеек) непосредственно на павильонах. Его стоимость 14,4 млн рублей, а цена одного такого баннера — порядка 11 тысяч рублей. Требования к содержанию те же.

Напомним, в начале сентября у Гостиного двора появилась так называемая «умная остановка», которую передала городу в дар компания «Морсвязьавтоматика». Это не первый заход чиновников на территорию интеллектуальных павильонов. В прошлый раз соответствующая программа заглохла и производитель разобрал свой павильон. Причина в том, что чиновники при объявлении соответствующих аукционов для рекламодателей отказались выносить в отдельный лот адреса для таких остановок. В итоге вместо них стали устанавливать павильоны, разработанные для французской JCDecaux около 20 лет назад.

Владимирская площадь
Владимирская площадьФото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

AP-SPb
Ну да, без этого ужаса-то на тротуарах препятствий для пешеходов не хватает. Такое впечатление, что в ДезОрганизатор перевозок сотрудников по принципу "чем дурнее тем лучшее" отбирают.
hedgehog_
интересно сколько дней это простоит прежде чем альтернативноодаренные с балончиками краски их пометят
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