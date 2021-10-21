Остановки в Петербурге снова не дружат с орфографией. В этот раз не повезло Фурштатской

Читатели «Фонтанки» обратили внимание на то, как на остановочных павильонах написано название улицы Фурштатской. Ошибка нередкая, в наименование просочилась буква «д».
Фото информационного баннера в редакцию прислали 21 октября. Судя по всему, речь не об опечатке — неверное написание повторяется и в английском варианте.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что на стенде остановки у Гостиного двора появилась лишняя «н». Работу над ошибками провели через несколько часов после публикации.
Ранее контракт на установку информационных пилонов достался компании «Фавор гарант». В требованиях к наполнению содержатся данные о маршрутах и режиме работы, наименование остановочного пункта, начального и конечного пунктов, расписание или интервал движения, карта маршрутов. Всё дублируется на английском. Та же компания занимается расклеиванием информационных баннеров непосредственно на павильонах общественного транспорта.