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    «Зенит» разгромил «Ахмат», пять голов забил Кассьерра

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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 29 тура чемпионата России против «Ахмата». Встреча проходила 19 мая в Грозном. Финальный свисток зафиксировал счет 5:1 в пользу петербургской команды.

    Отметим, что все пять голов за «Зенит» забил Матео Кассьерра (3, 9, 44, 46, 51 минуты). Единственный гол у «Ахмата» забил Мохамед Конате на 11 минуте.

    Благодаря этой победе сине-бело-голубые сохранили второе место и шансы на чемпионство. Перед заключительным туром команда Сергея Семака отстает от лидирующего московского «Динамо» на два очка. Последний матч «Зенит» сыграет 25 мая в Петербурге против «Ростова».

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