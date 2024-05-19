«Алмаз-Антей» стал бронзовым призером Кубка Бурчалкина

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге 19 мая завершился VI Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина (до 13 лет ).

По итогам группового этапа в полуфиналы вышли «Зенит», «Алмаз-Антей», «Палмейрас» и «Црвена Звезда».

В первой паре «Зенит» обыграл «Алмаз-Антей» со счетом 2:1. Голы за сине-бело-голубых забили Иван Умнов (20 минута) и Григорий Безруков (30), у «Алмаза» отличился Тимур Богданов (4).

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В другом полуфинальном матче «Палмейрас» оказался сильнее «Црвены Звезды» с минимальным перевесом 1:0. Автором единственного мяча стал Майкон Винисьюс.

Таким образом в финале турнира, как и год назад, встретились «Зенит» и «Палмейрас». Однако в этот раз бразильцы не оставили шансов петербуржцам, разгромив соперника со счетом 3:0. Голы забили Майкон Винисьюс (11), Лукас Морайс (16) и Гильерме Араужу (32).



В матче за третье место «Алмаз-Антей» с минимальным счетом обыграл «Црвену Звезду» 1:0. Автором единственного мяча стал Тимур Богданов (16). Таким образом, хозяева турнира стали бронзовыми призерами.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Получился положительный, хороший турнир. Шла настоящая, практически мужская игра. В прошлом году "Сантос" совсем был никакой, да и "Палмейрас" так себе. А в этом году они просто всех выносили. Так у нас раньше только испанцы играли. Сербы в этом году очень приличный состав привезли. Ну первый раз турецкая команда принимала участие, тоже ребята бились. В принципе, мы довольны. С одной стороны, рады, что наш "Алмаз" занял третье место, а с другой — проиграли "Зениту" дерби в полуфинале. Но это футбол», — заявил после турнира заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников.

Заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Напомним, что в этом году количество матчей для каждой команды увеличилось с трёх до пяти, а время, напротив, сократилось: два тайма по 25 минут (в прошлом году они длились по 30 минут). Матчи на стадионе ФК «Алмаз-Антей» были открыты для всех желающих.

