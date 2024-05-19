Кассьерра разбушевался. Колумбиец забил пять голов «Ахмату» и сохранил «Зениту» надежду

Нападающий футбольного клуба «Зенит» впервые в истории Российской премьер-лиги забил в одном матче пять голов. Произошло это в 29 туре РПЛ против «Ахмата». Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как это было.

Перед игрой Матч «Ахмат» — «Зенит» начался, когда уже были известны результаты матчей «Динамо» и «Краснодара». Оба претендента на чемпионство взяли по три очка, а это означало, что любой другой исход, кроме победы для команды Семака означал вылет из гонки за титул.

Главная проблема «Зенит» в последним матчах — крайне низкая результативность. Больше трех недель сине-бело-голубые не могли забить больше одного гола. Серия без побед достигла шести матчей. А тут еще и игра в Грозном, где никогда не бывает просто.



Фото: скрин МАТЧ ПРЕМЬЕР Поделиться Поделиться





Сергей Семак выпустил на поле с первых минут следующий состав: Денис Адамов, Дуглас Сантос (капитан команды), Страхиня Эракович, Нино, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Педро, Матео Кассьерра, Иван Сергеев. И ничего не предполагало, что главным героем из этих 11-ти мужчин станет уроженец колумбийского Барбакоаса. Кассьерра в последний раз забивал 13 апреля, то есть больше месяца назад. И вдруг его прорвало.



Пять против одного Веселье началось на 3-й минуте. Матео получил мяч во вратарской от Вендела, Тодорович не сумел навязать борьбу колумбийцу, и Матео отправил мяч мимо вратаря грозненцев Михаила Опарина в сетку.



На 9-й минуте Кассьерра с подбора вколотил отскочивший от штанги мяч в сетку с близкого расстояния. Опарин и тут был бессилен.



На 11 минуте Конате выиграл борьбу за мяч в штрафной «Зенита» у Барриоса и Эраковича и точно пробил низом в дальний мимо Нино. Казалось, интрига возродилась но…



Но под конец первого тайма Кассьерра забил третий. Клаудиньо подал с правого фланга. Колумбиец вновь продавил Тодоровича и вколотил мяч в сетку головой.



Всего через минуту после старта второго тайма Матео оформил покер. Началось все с ужасной ошибки «Ахмата» на своей половине поля: защитник грозненской команды Надер Гандри отдал назад Опарину, того опередил Сергеев, который ткнул во вратаря, мяч отскочил к набежавшему Кассьерре, а у того сегодня был такой день, что залетало вообще все, тем в пустые ворота.



На 51 минуте можно было в принципе заканчивать вообще все. «Зенит» развил атаку через левый фланг, Вендел отдал в центр на Кассьерру, а тот легко выиграл борьбу с Милошем Шатарой, уложил Опарина на газон и забил свой пятый гол.



Кассьерра мог забивать еще как минимум дважды, но поберег силы на «Ростов» через неделю. Финальный свисток зафиксировал счет 5:1 в пользу «Зенита».

Таким образом, Матео Кассьерра стал первым игроком в истории РПЛ, который сумел оформить пента-трик. Кроме того, он стал лишь вторым игроком в истории «Зенита», кому удалось забить пять голов в одном матче. Впервые подобное сделал Александр Кержаков в матче 1/16 финала Кубка России 2004 года в матче против омского «Иртыша». Тогда встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу петербуржцев.



Что сказал главный герой «Очень рад. Безусловно, счастлив. Но для нас было важнее победить. Теперь все мысли о последнем туре. А то, что забил столько голов, здорово. Мы знали, что нас ждёт сложная игра. Возможно, так как мы забили быстрые голы, хозяева начали раскрываться. Самое важное — отпраздновать титул на финише. У нас есть шансы защитить чемпионское звание. Надеюсь, мы это сделаем. Все эмоции сохраним на матч с «Ростовом», — заявил после матча с «Ахматом» Кассьерра в эфире «Матч ТВ».

Что с чемпионской гонкой Впереди остался последний, 30-й тур. Шансы на чемпионство остаются в «Динамо» (56 очков), «Зенита» (54) и «Краснодара» (53). «Динамо» и «Краснодар» играют друг с другом и это будет стопроцентный боевик, а «Зенит» принимает на своем поле «Ростов».



Чтобы стать чемпионом «Зенит» должен побеждать «Ростов» и надеяться на поражение «Динамо». В свою очередь, москвичам для титула достаточно просто не проиграть краснодарцам. Сложнее расклады у «быков». «Краснодару» нужно побеждать «Динамо» и надеяться на поражение «Зенита».



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

