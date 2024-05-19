«Могли бы попробовать хотя бы с одного погранпункта». Премьер-министр Финляндии допустил частичное открытие границы с Россией

Возможность частичного открытия границы с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища допустил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Об этом он заявил 19 мая в интервью радиостанции Yle Radio Suomi.
По словам Орпо, в случае, если закон примут, то Финляндия постарается «осторожно открыть границу» хотя бы на одном погранпункте. Премьер-министр подчеркнул, что если получится наладить сотрудничество по обе стороны границы, то появится возможность открыть и другие погранпункты.
Орпо добавил, что весной этого года на границе не наблюдалось роста незаконных пересечений. Но, по его словам, в России у границ Суоми тысячи людей якобы ждут возможности пересечь финскую границу, поэтому «есть все основания полагать, что если мы откроем погранпункт, люди почти наверняка прибудут туда».
Ранее сообщалось, что конституционный комитет Финляндии одобрил закон, позволяющий пограничникам отказывать в убежище беженцам прямо на границе и принудительно выдворять их из страны. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ранее заявлял, что граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления закона в силу.
Проект закона о беженцах раскритиковал канцлер юстиции Туомас Пёюсти. Наиболее важное изменение, которого потребовал канцлер, заключается в том, что в проекте должна быть рассмотрена возможность отдельной процедуры подачи жалобы на отказ в предоставлении убежища, например, за пределами Финляндии.
Законопроект будет представлен на рассмотрение парламента на следующей неделе.