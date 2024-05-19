«Могли бы попробовать хотя бы с одного погранпункта». Премьер-министр Финляндии допустил частичное открытие границы с Россией

Возможность частичного открытия границы с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища допустил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Об этом он заявил 19 мая в интервью радиостанции Yle Radio Suomi.



По словам Орпо, в случае, если закон примут, то Финляндия постарается «осторожно открыть границу» хотя бы на одном погранпункте. Премьер-министр подчеркнул, что если получится наладить сотрудничество по обе стороны границы, то появится возможность открыть и другие погранпункты.

